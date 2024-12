مرگ ابراهیم رئیسی، ترور اسماعیل هنیه، حمله اسرائیل به ایران و افزایش بی‌سابقه نرخ ارز مهم‌ترین رخدادهای سال ۲۰۲۴ در ایران بودند

ایندیپندنت فارسی - سال ۲۰۲۴ میلادی برای جمهوری اسلامی پر از تحولات پیچیده و چالش‌های متعدد در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی بود. بحران شدید اقتصادی و افزایش بی‌سابقه نرخ ارز، کشته شدن رهبران ارشد محور موسوم به «مقاومت»، مرگ رئیس دولت سیزدهم، رویارویی نظامی مستقیم با اسرائیل و سرنگونی بشار اسد در سوریه از مهم‌ترین رخدادهای مربوط به جمهوری اسلامی‌اند که مجموع آن‌ها موقعیت جمهوری اسلامی را در داخل و خارج از این کشور به‌شدت تضعیف کرد.

در این گزارش مهم‌ترین رخدادهای مربوط به ایران و جمهوری اسلامی در دو بخش داخلی و خارجی طی سالی که گذشت، بررسی خواهند شد.

تحولات داخلی؛ از مرگ رئیسی تا بحران اقتصادی شدید

روز یکم مارس ۲۰۲۴، برابر با ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای راهیابی نمایندگان تایید‌ صلاحیت‌شده به دومین «مجلس انقلابی» برگزار شد. طبق اعلام نهادهای رسمی، میزان مشارکت در این انتخابات ۴۰.۶ درصد بود که پایین‌ترین مشارکت در تاریخ انتخابات مجلس ایران محسوب می‌شود. این عدد که از مشارکت ۴۲.۵ درصدی در دوره قبلی نیز کمتر بود، بی‌اعتمادی عمومی به فرایندهای سیاسی و نظام حکومتی را آشکار کرد و مشروعیت سیاسی حکومت را زیر سوال برد.

هم‌زمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات ششمین مجلس خبرگان رهبری نیز برگزار شد و محمدعلی موحدی کرمانی، روحانی و سیاستمدار ۹۳ ساله‌، ریاست آن را برعهده گرفت. ششمین مجلس خبرگان رهبری از آن جهت حائز اهمیت بود که با توجه به کهولت سن و بیماری علی خامنه‌ای، احتمال می‌رود جانشین رهبر جمهوری اسلامی در همین مجلس انتخاب شود.

موضوع جانشینی رهبر جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته بارها در کانون توجه تحلیلگران و رسانه‌ها قرار گرفت. هرچند مجموع داده‌ها نشان می‌داد مجتبی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی به عنوان گزینه‌های اصلی برای جانشینی خامنه‌ای مطرح‌اند، سقوط هلی‌کوپتر ابراهیم رئیسی و همراهانش در روز ۱۹ آوریل (۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳) و کشته شدن آن‌ها، معادلات را بر هم زد.

مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه وقت، امام جمعه تبریز و دیگر سرنشینان هلی‌کوپتری که در نزدیکی روستای اوزی ورزقان در شمال آذربایجان شرقی سقوط کرد، یکی از مهم‌ترین رخدادهای داخلی در سال میلادی گذشته بود. این حادثه و عملیات امداد و نجات آن که با ابهام‌های زیادی انجام شد، سوال‌های زیادی را در ذهن مردم و رسانه‌ها ایجاد کرد. با این حال، شمار زیادی از ایرانیان با توجه به سوابق رئیسی در کشتار زندانیان و سرکوب‌های داخلی، از خبر کشته شدن او ابراز خرسندی کردند.

پس از مرگ ابراهیم رئیسی، به دستور علی خامنه‌ای، محمد مخبر، معاون اول رئیس دولت سیزدهم، مسئولیت موقت دولت را برعهده گرفت. روز هشتم تیرماه مصادف با ۲۸ ژوئن، نیز دور نخست چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران برگزار شد. در این مرحله هیچ‌یک از نامزدها نتوانستند به اکثریت مطلق آرا دست یابند. در دور دوم که در ۵ ژوییه (۱۵ تیر ۱۴۰۳) برگزار شد، مسعود پزشکیان در رقابت با سعید جلیلی پیروز شد.

انتخاب پزشکیان، با توجه به نزدیکی‌ او به جریان موسوم به «اصلاحات»، گمانه‌زنی‌ها را درباره برگزاری انتخاباتی مهندسی‌شده تقویت کرد. برخی تحلیلگران نیز به این موضوع اشاره کردند که جمهوری اسلامی، خطر فروپاشی را احساس کرده است و برای عبور از این بحران، بار دیگر قصد دارد از کارت اصلاح‌طلبان برای بقا استفاده کند.

مسعود پزشکیان روزی که برای نام‌نویسی در انتخابات به وزارت کشور رفت، گفت که برای بالا بردن میزان مشارکت در انتخابات شرکت کرده است اما اندکی بعد او رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی شد و در جریان تایید صلاحیت وزرایش در مجلس نیز به‌صراحت گفت که همه آن‌ها را با تایید یا نظر مستقیم خامنه‌ای انتخاب کرده است.