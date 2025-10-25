Saturday, Oct 25, 2025

صفحه نخست » به هتل پنج‌ستاره حماس خوش آمدید! ۱۵۰ تروریست آزاد شده‌، در کنار گردشگران غربی بی‌خبر

ایران اینترنشنال - روزنامه بریتانیایی دیلی‌میل خبر داد ۱۵۴ نفر از زندانیان فلسطینی آزاد شده در جریان توافق آتش‌بس اسرائیل و حماس که به مصر تبعید شده‌اند، از جمله یک فرمانده ارشد حماس، در هتل پنج ستاره رنسانس قاهره حضور دارند و صدها توریست اروپایی نیز در همان هتل هستند.

پس از توافق آتش‌بس در غزه، روند آزادی تعدادی از فلسطینیان زندانی در اسرائیل در ازای آزادی گروگان‌های اسرائیلی در غزه، آغاز شد.

luxuryHotel.jpgدیلی‌میل شنبه سوم آبان‌ماه در گزارشی نوشت که در جریان این تبادل، «اسرائیل ناچار شد تقریبا تمام خطرناک‌ترین جهادگرایان محکوم به حبس ابد خود را آزاد کند».

به نوشته این روزنامه، با آزادی این افراد، کارشناسان نسبت به شکل‌گیری یک «تهدید جدید و بنیادگرایانه برای امنیت جهانی» هشدار دادند.

01.jpgیکی از مهمانان هتل: محمود عیسی، ۵۷ ساله، که واحد ویژه ۱۰۱ گردان‌های عزالدین قسام - یک واحد نیروهای ویژه حماس که در آدم‌ربایی تخصص دارد - را بنیان‌گذاری کرد

:::

بر اساس یافته‌های این گزارش، از میان ۲۵۰ زندانی متهم به «افراط‌گرایی» که آزاد شده‌اند، ۱۵۴ نفر هم‌اکنون در هتلی پنج‌ ستاره در قاهره اقامت دارند. در این میان، خانواده‌ها و گردشگران غربی هم هنوز می‌توانند در این هتل اتاق رزرو کنند، بدون این‌که از «خطرات احتمالی» آگاه باشند.

خبرنگاران دیلی‌میل با گرفتن اتاق در این اقامتگاه، چند روز را در میان این افراد سپری کردند؛ از جمله عضوی از گروه داعش و یکی از فرماندهان ارشد نیروهای ویژه حماس.

02.jpgعزالدین الحمامره، ۴۷ ساله، که برای بمب‌گذاران انتحاری نیرو جمع‌آوری می‌کرد، نیز در این هتل لوکس اقامت دارد

:::

هشدار کارشناسان

بر اساس گزارش‌ها، این افراد پس از آزادی، قصد دارند برای دریافت ویزا و مجوز اقامت محلی در کشورهای دیگر که میزبانشان خواهند بود، اقدام کنند تا بتوانند در جامعه ادغام شوند؛ هرچند گفته می‌شود نیروهای امنیتی محلی بر آنان نظارت خواهند داشت.

پروفسور آنتونی گلیز، استاد بازنشسته دانشگاه باکینگهام، گفت: «این افراد دشمنان قسم‌خورده ما هستند. آن‌ها سر سربازان بریتانیایی را می‌برند و بی‌محابا می‌کشند.»

او افزود: «نباید اجازه دهیم آنان دوباره گرد هم بیایند. نباید برایشان پناهگاهی وجود داشته باشد. در غیر این صورت، شما در حال تشکیل ارتشی تروریستی در تبعید هستید؛ چیزی شبیه حزب‌الله.»

یک افسر پیشین اطلاعاتی اسرائیل به نام مستعار گای.سی نیز گفت: «هیچ محدودیتی بر رفت‌و‌آمد این افراد در کشورهای میزبان وجود ندارد. آن‌ها می‌توانند آزادانه تردد کنند، حتی به اروپا یا بریتانیا سفر کنند، از هواداران ساده‌لوح کمک مالی بگیرند و از تظاهرات‌کنندگان همسو، حمایت دریافت کنند.»

او افزود: «نخستین کاری که آنان پس از رسیدن به ترکیه یا قطر می‌کنند، تماس با هم‌پیمانانشان در غزه و کرانه باختری برای ارسال پول و احیای شبکه‌های تروریستی است. آن‌ها خیلی زود دوباره سازمان می‌یابند و سلول‌های تروریستی تازه‌ای تشکیل می‌دهند.»

آزادی ۲۵۰ زندانی فلسطینی محکوم به حبس ابد یکی از بحث‌برانگیزترین بندهای توافق صلح غزه بود و اسرائیل به‌شدت با آن مخالفت داشت اما در نهایت این کار تنها راه برای وادار کردن حماس به تحویل آخرین گروگان‌های اسرائیلی زنده، اجساد گروگان‌های کشته‌شده و دستیابی به آتش‌بس اولیه در چارچوب طرح صلح دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، تلقی شد.

به گفته مقامات اسرائیلی، پس از آزادی این زندانیان، اکنون تنها ۲۰ «تروریست فلسطینی» با حکم حبس ابد در زندان‌های اسرائیل باقی مانده‌اند.

مطلب بعدی...
vakil.jpg
اولین واکنش وکیل پژمان جمشیدی بعد از آزادی موکلش

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar25-2.jpg
فوتوشات های سام اصغری و پارتنر جدیدش برای یک برند
daily25.jpg
صحنه هایی از بازی لیلا فروهر در فیلمهای قبل از انقلاب
one25.jpg
تصاویری از فشن شو کلاه های عجیب در دوره قاجار
oholic25.jpg
با همچین مردی برید زیر یک سقف
goftar25.jpg
بابک انصاری و آرام جعفری: عروس و داماد جدید سینمای ایران؟
daily13-1.jpg
تصاویری از تخریب خانه علی شمخانی در حملات اسراییل
goftar11.jpg
حضور خبرساز محمد خاتمی در یک عروسی مختلط
daily24-1.jpg
اکرم محمدی بازیگر ۶۷ سالهٔ سینما و تلویزیون بدون حجاب اجباری

از سایت های دیگر

سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در کانادا
از زبان یک عکس: فمینیست‌های کوته بین غربی در حضور خمینی
عکسی دردناک | پسرِ مامان
گرانی‌ها صدای رزمی‌کار مرید قاسم سلیمانی را هم درآورد

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
پنج چیزی که نباید با چت جی‌پی‌تی در میان بگذارید
oholic24.jpg
اگر برندهای معروف در شهرهای ایران بودند
one24-1.jpg
عکس‌هایی عجیب از زنان «مردانه‌پوش» در دوران قاجار
goftar17.jpg
دلیل کیفیت خواب پایین تر زنان نسبت به مردان مشخص شد
araqchi.jpg
تصاویر مجری لبنانی مصاحبه کننده با عباس عراقچی خبرساز شد
oholic29-1.jpg
چرا زنان مو کوتاه جذابیت بیشتری برای مردان دارند

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy