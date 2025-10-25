ایران اینترنشنال - روزنامه بریتانیایی دیلی‌میل خبر داد ۱۵۴ نفر از زندانیان فلسطینی آزاد شده در جریان توافق آتش‌بس اسرائیل و حماس که به مصر تبعید شده‌اند، از جمله یک فرمانده ارشد حماس، در هتل پنج ستاره رنسانس قاهره حضور دارند و صدها توریست اروپایی نیز در همان هتل هستند.

پس از توافق آتش‌بس در غزه، روند آزادی تعدادی از فلسطینیان زندانی در اسرائیل در ازای آزادی گروگان‌های اسرائیلی در غزه، آغاز شد.

دیلی‌میل شنبه سوم آبان‌ماه در گزارشی نوشت که در جریان این تبادل، «اسرائیل ناچار شد تقریبا تمام خطرناک‌ترین جهادگرایان محکوم به حبس ابد خود را آزاد کند».

به نوشته این روزنامه، با آزادی این افراد، کارشناسان نسبت به شکل‌گیری یک «تهدید جدید و بنیادگرایانه برای امنیت جهانی» هشدار دادند.

یکی از مهمانان هتل: محمود عیسی، ۵۷ ساله، که واحد ویژه ۱۰۱ گردان‌های عزالدین قسام - یک واحد نیروهای ویژه حماس که در آدم‌ربایی تخصص دارد - را بنیان‌گذاری کرد

بر اساس یافته‌های این گزارش، از میان ۲۵۰ زندانی متهم به «افراط‌گرایی» که آزاد شده‌اند، ۱۵۴ نفر هم‌اکنون در هتلی پنج‌ ستاره در قاهره اقامت دارند. در این میان، خانواده‌ها و گردشگران غربی هم هنوز می‌توانند در این هتل اتاق رزرو کنند، بدون این‌که از «خطرات احتمالی» آگاه باشند.

خبرنگاران دیلی‌میل با گرفتن اتاق در این اقامتگاه، چند روز را در میان این افراد سپری کردند؛ از جمله عضوی از گروه داعش و یکی از فرماندهان ارشد نیروهای ویژه حماس.

عزالدین الحمامره، ۴۷ ساله، که برای بمب‌گذاران انتحاری نیرو جمع‌آوری می‌کرد، نیز در این هتل لوکس اقامت دارد

هشدار کارشناسان

بر اساس گزارش‌ها، این افراد پس از آزادی، قصد دارند برای دریافت ویزا و مجوز اقامت محلی در کشورهای دیگر که میزبانشان خواهند بود، اقدام کنند تا بتوانند در جامعه ادغام شوند؛ هرچند گفته می‌شود نیروهای امنیتی محلی بر آنان نظارت خواهند داشت.

پروفسور آنتونی گلیز، استاد بازنشسته دانشگاه باکینگهام، گفت: «این افراد دشمنان قسم‌خورده ما هستند. آن‌ها سر سربازان بریتانیایی را می‌برند و بی‌محابا می‌کشند.»

او افزود: «نباید اجازه دهیم آنان دوباره گرد هم بیایند. نباید برایشان پناهگاهی وجود داشته باشد. در غیر این صورت، شما در حال تشکیل ارتشی تروریستی در تبعید هستید؛ چیزی شبیه حزب‌الله.»

یک افسر پیشین اطلاعاتی اسرائیل به نام مستعار گای.سی نیز گفت: «هیچ محدودیتی بر رفت‌و‌آمد این افراد در کشورهای میزبان وجود ندارد. آن‌ها می‌توانند آزادانه تردد کنند، حتی به اروپا یا بریتانیا سفر کنند، از هواداران ساده‌لوح کمک مالی بگیرند و از تظاهرات‌کنندگان همسو، حمایت دریافت کنند.»

او افزود: «نخستین کاری که آنان پس از رسیدن به ترکیه یا قطر می‌کنند، تماس با هم‌پیمانانشان در غزه و کرانه باختری برای ارسال پول و احیای شبکه‌های تروریستی است. آن‌ها خیلی زود دوباره سازمان می‌یابند و سلول‌های تروریستی تازه‌ای تشکیل می‌دهند.»

آزادی ۲۵۰ زندانی فلسطینی محکوم به حبس ابد یکی از بحث‌برانگیزترین بندهای توافق صلح غزه بود و اسرائیل به‌شدت با آن مخالفت داشت اما در نهایت این کار تنها راه برای وادار کردن حماس به تحویل آخرین گروگان‌های اسرائیلی زنده، اجساد گروگان‌های کشته‌شده و دستیابی به آتش‌بس اولیه در چارچوب طرح صلح دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، تلقی شد.

به گفته مقامات اسرائیلی، پس از آزادی این زندانیان، اکنون تنها ۲۰ «تروریست فلسطینی» با حکم حبس ابد در زندان‌های اسرائیل باقی مانده‌اند.