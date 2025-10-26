ح-درویشی - کانال قلم بیداری

~مسعود پزشکیان رییس‌جمهور، در سفر به ارومیه می‌گوید:~

*ترکیه نفت و گاز ندارد، ژاپن و کره هم ندارند، نفت می‌خرند و وضعیت آن‌ها از ما بهتر است و زندگی‌شان هم خیلی خوب است.*

او اضافه می‌کند:

*"اما ما نفت و گاز داریم ولی گرسنه هستیم."*

بدون شک، این سخنان جناب رییس‌ جمهور جرم

و از مصادیق بارز "نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی" است.

*با توجه به سابقه درخشان قوه قضایه در این باره طی بیش از سه دهه اخیر، با تشکیل پرونده‌ها، دادگاه‌ها زندان‌ها، بازداشت‌ها، توقیف‌ها و ویران‌کردن‌ها !*

مگر آن همه اتهامی که با همین نام، طی سال‌ها به خیک این روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران بدبخت بستند و هنوز هم می‌بندند و دسته دسته آن‌ها را توقیف و زندانی می‌کردند

و می‌کنند، خیلی سهمگین‌تر و خطرناکتر از این سخنان جناب آقای رییس جمهور بوده و هست؟

*ضمن آنکه آقای پزشکیان در تکمیل همین سخنان مشوش‌اش می‌گوید:* *مقصر این وضعیت هم نه آمریکاست و نه هیچ دشمن خارجی دیگری*

*خود ما هستیم که وضع و اوضاع کشور و مردم را*

*به اینجا رساندیم.....*

~دموکراسی خواهان ایران~