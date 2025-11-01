Saturday, Nov 1, 2025

صفحه نخست » گزارش اِن پی آر: تهرانجلس وایس؛ تولد دوباره پاپ فارسی در لس‌آنجلس سال های بعد از انقلاب

اِن پی آر - ترجمه خبرنامه گویا

آلبوم تازه‌ای با عنوان «تهرانجلس وایس» مجموعه‌ای از ترانه‌های پاپ ایرانیِ دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ را گردآوری کرده است؛ ترانه‌هایی که در لس‌آنجلس ضبط شدند و بازتابی از دوران پرشور موسیقی ایرانی در تبعید‌اند. این آلبوم شامل آثاری از گروه‌ها و هنرمندان سرشناس ایرانی است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ از ایران مهاجرت کردند.

album.jpgنقطه آغاز داستان این آلبوم از گلندیل کالیفرنیا است؛ جایی که «آناایس گیولبوداغیان» و شریک کاری‌اش «زکری آسدوریان» از فروشگاهی کوچک سر درآوردند که پر بود از کاست‌ها و سی‌دی‌های موسیقی فارسی، ارمنی و عربی. این به آنها ایده داد که از دل این آثار گمشده، مجموعه‌ای تازه گردآوری کنند.

آسدوریان می‌گوید: «وقتی به این ترانه‌ها گوش می‌کنی، شگفت‌زده می‌شوی که چطور موسیقی‌دانان ایرانی توانستند سبک‌های دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی، مثل دیسکو و سینت‌پاپ، را با روحیه و زبان فارسی بازآفرینی کنند.»

پیش از انقلاب، صحنه موسیقی ایران تنوع بسیاری داشت. «فرزانه همیاسی»، استاد موسیقی‌شناسی دانشگاه تورنتو، توضیح می‌دهد که در آن دوران، مردم تهران می‌توانستند در خیابان‌ها موسیقی پاپ غربی و نیز نمونه‌های ایرانی آن را بشنوند؛ موسیقی‌هایی با تنظیم‌های پرجزئیات و اشعار فارسی که یادآور آثار گروه‌هایی چون "کارپنتز" بود.

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، موسیقی پاپ از سوی حکومت ممنوع اعلام شد و حضور زنان به عنوان خواننده مستقل نیز غیرقانونی گردید. بسیاری از موسیقی‌دانان برای ادامه فعالیت خود مجبور به مهاجرت شدند و لس‌آنجلس به پناهگاه اصلی آنان تبدیل شد؛ شهری که زیرساخت‌های لازم برای ضبط و تولید موسیقی و ویدئو را در اختیار داشت.

در آن دوران، نوار کاست نقشی کلیدی در گسترش موسیقی ایرانی در داخل کشور ایفا کرد. همان‌طور که در زمان انقلاب، نوارهای سخنرانی آیت‌الله خمینی مخفیانه پخش می‌شد، آثار پاپ نیز از همین مسیر وارد ایران می‌شدند. این ترانه‌ها با وجود ممنوعیت، از طریق قاچاق و شبکه‌های غیررسمی به گوش مردم می‌رسیدند.

موسیقی «تهرانجلس» برای مردم داخل ایران، بیش از یک سرگرمی بود. ترانه‌هایی چون «قسمت» از شهرام و شهره، که از عشق‌های ناکام سخن می‌گفتند، بیانگر آرزوها و احساساتی بودند که در زندگی روزمره مجاز نبودند. آلبوم «تهرانجلس وایس» امروز نه‌تنها یادآور نوستالژی یک نسل تبعیدی است، بلکه نشان‌دهنده پیوندی فرهنگی میان دو جهان -- ایران و لس‌آنجلس -- به‌وسیله موسیقی است.

