پس از آنکه سینا اسفندیاری، دهیار روستای الیت اعلام کرد دولت تاکنون هیچ کمکی برای مهار آتش‌سوزی ارائه نکرده، گزارش‌هایی مبنی بر دستگیری او منتشر شده است.

این بازداشت در حالی صورت گرفته که با گذشت دو هفته، آتش‌سوزی گسترده در کوه‌ها و جنگل‌های الیت همچنان ادامه دارد و شعله‌ها بدون کنترل در حال پیشروی هستند.