ایران اینترنشنال - ترامپ با اعلام خبر کشته شدن خامنه‌ای در تروث‌سوشال گفت: «ما می‌شنویم که بسیاری از نیروهای سپاه، ارتش و دیگر نیروهای امنیتی و پلیس دیگر نمی‌خواهند بجنگند و به دنبال مصونیت از سوی ما هستند. همان‌طور که دیشب گفتم اکنون می‌توانند مصونیت داشته باشند، اما بعدا تنها مرگ نصیبشان خواهد شد.»



او افزود: «امیدواریم سپاه پاسداران و پلیس به‌صورت مسالمت‌آمیز با میهن‌دوستان ایرانی ادغام شوند و به‌عنوان یک واحد برای بازگرداندن کشور به عظمت شایسته آن همکاری کنند. این روند باید به‌زودی آغاز شود، زیرا نه‌تنها علی خامنه‌ای کشته شده، بلکه کشور تنها در یک روز به‌شدت و حتی به‌طور کامل ویران شده است.»



ترامپ گفت: «با این حال، بمباران سنگین و نقطه‌زن بدون وقفه در طول هفته یا تا زمانی که برای دستیابی به هدف ما، یعنی صلح در سراسر خاورمیانه و در واقع جهان، لازم باشد ادامه خواهد یافت.»