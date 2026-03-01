دویچه وله - جنگ در خاورمیانه وارد دومین روز خود شده است.



تهران، پایتخت ایران در ساعات اولیه صبح روز یکشنبه ۱۰ اسفندماه بار دیگر با انفجارهای مهیب لرزید. بر اساس گزارش‌ها، حداقل صدای سه انفجار در پایتخت شنیده شد. همزمان صداهای مهیبی شبیه به صدای هواپیما نیز به گوش رسید.



در همین حال ارتش اسرائيل اعلام کرد که موج جدیدی از حملات علیه اهدافی در ایران را آغاز کرده است.



ارتش اعلام کرد که "سایت‌های پرتاب موشک‌های بالستیک و سیستم‌های دفاع هوایی دشمن" را هدف قرار می‌دهد.



ارتش اسرائیل همچنین در طول شنبه‌شب اعلام کرد که موج دیگری از حملات علیه جمهوری اسلامی را به پایان رسانده است، حملاتی که در پی آنها، از جمله یک انبار مهم نظامی مربوط به موشک‌های بالستیک را مورد حمله قرار داده است.