و حالا رجزخوانی #ساشا_سبحانی برای #سریال «آقازاده» کسی که خودش از قماش آقازاده‌هایی هست که با #غارت جیب #ملت به ثروت‌های میلیاردی رسیدن. ‌ داستان #پشت_پرده #فساد این آقازاده‌ها رو هر هفته جمعه‌ها ساعت ۱۴:۳۰ به وقت اتریش در سریال «آقازاده» از سایت #تلویکا تماشا کنید. @televikacom @televikacom @televikacom @televikacom