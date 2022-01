قرار بود تیم ملی کشتی ایران و آمریکا ماه آینده، ۲۳ بهمن در بازی دوستانه با نام «بالپارک» در تگزاس به مصاف هم بروند. در همین ارتباط یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود به فاکس نیوز گفت: «قوانین صدور روادید آمریکا شامل اعضای تیم ملی ایران هم می‌شود وبه این معناست که احتمال صادر نشدن ویزا برای تیم ملی کشتی ایران وجود دارد». مصاحبه‌ اخیر این سخنگو، احتمال لغو سفر تیم ملی کشتی ایران به آمریکا را تقویت کرده است.

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به این گزارش فاکس نیوز در یک نشست خبری گفت: «نباید ورزش را سیاسی کرد». این در حالیست که مقامات ایران به ورزشکاران این کشور اجازه مواجهه با حریفان اسراییلی را نمی‌دهد. مسئله‌ای که تاکنون «حاشیه‌»‌های فراوانی را ایجاد کرده و دست‌کم به جلای وطن تعدادی از قهرمانان ملی ایران منجر شده است.

در روزهای گذشته، سردار پاشایی، ستاره سابق کشتی ایران، کشتی‌گیر ایرانی-آمریکای در واکنش به نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه ایران و درخواست او برای «پرهیز از سیاسی‌کاری» در ورزش، پیام‌های توئیتری نیز منتشر کرده است.

A spokesman for Iran's foreign ministry attacked @FoxNews for covering the "Death to America" ​​slogan by the president of the Iran Wrestling Federation: "We should not politicize sports." Isn't sending a wrestler to the US with the slogan "Death to America" ​​a political act? https://t.co/yOLsR3xerS