پسر بچه‌ای جلوی دوربین نشسته، توپ رسمی فیفا را روی میز گذاشته و خطاب به مردم ایران می‌گوید: «می‌خواهم توپی که آقای اینفانتینو، رییس فیفا به آقاجونم یادگاری داد را، برای کمک به بچه‌های غزه بفروشم؛ در این کار خیر مشارکت کنید.»

او نوه «ابراهیم رئیسی» است که اردیبهشت۱۴۰۳ در سقوط هلیکوپتر ریاست‌جمهوری، جان باخت. هم مردم ایران، هم قوانین جمهوری اسلامی و هم عرف بین‌الملل اما می‌گوید توپی که «جیانی اینفانتینو»، رییس فدراسیون جهانی فوتبال، شهریور۱۴۰۲ به رییس‌جمهور وقت جمهوری اسلامی هدیه داد، نه متعلق به «آقا جون» نوه رئیسی، که به‌عنوان بخشی از دارایی‌های دفتر ریاست‌جمهوری ایران شناخته می‌شود.

آیا ابراهیم رئیسی اجازه داشت هدیه یک مراسم تشریفاتی و رسمی را به نوه خود هدیه دهد و آیا خانواده رییس‌جمهور کشته شده ایران اجازه دارند این هدیه را به حراج بگذارند؟

پیام یونسی‌پور - ایران وایر

توپ فیفا، کجا و چگونه به رئیسی هدیه داده شد؟

جیانی اینفانتینو، ۳۰شهریور۱۴۰۲ در صفحه اینستاگرام خود، تصاویری از دیدار با ابراهیم رئیسی را منتشر کرد؛ تصاویری که او را خندان و در حال فشردن دست ابراهیم رئیسی نشان می‌دادند.

انتشار تصاویر این ملاقات که چهره‌هایی مانند «امیرسعید ایروانی»، نماینده جمهوری اسلامی در وزارت خارجه و «حسین امیرعبداللهیان»، وزیر امور خارجه وقت دولت ابراهیم رئیسی و دیگر دیپلمات کشته شده در سقوط هلیکوپتر در آن حضور داشتند، انتقاداتی را نیز برای رییس فیفا به همراه داشت.

بسیاری به چشم پوشیدن آقای اینفانتینو به روی تبعیض‌های جنسیتی در ورزشگاه‌های ایران اشاره کردند و برخی از رییس فیفا پرسیده بودند که آیا از رییس‌جمهور ایران، در مورد چرایی محبوس شدن «امیر نصرآزادانی»، فوتبالیست، در جریان اعتراضات سراسری سوالی پرسیده است یا نه.

جیانی اینفانتینو در این دیدار، توپ رسمی فیفا را که در رقابت‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد، با امضای خودش به ابراهیم رئیسی هدیه می‌دهد. این رفتاری است که رووسای فیفا در تمامی ملاقات‌های رسمی خود با سران دولت‌ها در دهه‌های گذشته، به‌عنوان حرکتی نمادین انجام داده‌اند.

از سرنوشت هدایای رووسای جمهوری در ایران چه می‌دانیم؟

هم‌زمان با جملات نوه ابراهیم رئیسی که آنچه «توپ آقا جون» خوانده را می‌خواهد به سود «کودکان غزه و لبنان» حراج کند، این پرسش مطرح شده که دیگر چه اموالی از دفتر ریاست‌جمهوری به‌صورت شخصی برداشت شده و در خانه‌های شخصی رووسای جمهوری یا خانواده‌های‌ آن‌ها نگهداری می‌شود.

وب‌سایت «رویداد ۲۴»، در گزارشی با اشاره به «آیین‌نامه تبادل هدایا با مقام‌ها» که سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده، به ماده ۵ این آیین‌نامه اشاره کرده که صراحتا می‌گوید: «هدایای اعطایی به رییس‌جمهوری، برای نگهداری به موزه هدایای نهاد ریاست‌جمهوری تحویل داده می‌شود تا اقدامات لازم به‌منظور ثبت آن‌ها در فهرست اموال دولت جمهوری اسلامی ایران انجام شود.»

این آیین‌نامه در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده و رسانه‌های ایران اشاره‌ای به هدایایی که رووسای جمهوری قبلی، ازجمله اویی که امروز به مقام رهبری نظام جمهوری اسلامی رسیده است، نمی‌کنند. اما به‌صورت نمونه، رویداد ۲۴ نوشته است که در دوران ریاست‌جمهوری «علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی»، موزه‌ای در شهر رفسنجان افتتاح شد تا هدیه‌های رسمی و غیررسمی که مردم، سازمان‌ها و مقام‌های کشور‌ها به او تقدیم کرده بودند، در این موزه گردآوری شود.

پس‌از آن، موزه ریاست‌جمهوری ایران در دوران «محمد خاتمی» برای نخستین بار پایه‌گذاری و سال ۱۳۸۴ هم‌زمان با هفته‌ موزه‌ها در «کاخ سعدآباد»، افتتاح می‌شود. این موزه، با هدف گردآوری هدایای تمام دوره‌های ریاست‌جمهوری و مقام‌های رسمی ایران شروع به کار کرد.

در دوران «محمود احمدی‌نژاد»، ماجرا تفاوت داشت. در گزارش‌ها آمده است که ۲۲۸۳ قلم هدیه که همگی برچسب اموال نهاد ریاست‌جمهوری داشتند و اطلاعات آن‌ها در سیستم اموال موزه هدایا ثبت و ضبط شده بود، در چهار کامیون قرار گرفتند و با اسکورت پنج ماشین زرهی، به ساختمان لادن در میدان ونک منتقل شدند.

«علیرضا نجاتی»، معاون وقت اداره کل تشریفات دفتر ریاست‌جمهوری، با امضای «یک رسید»، خروج هدایا و انتقال اموال این نهاد با دستور تشریفات ریاست‌جمهوری را تایید کرده بود.