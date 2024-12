مهری دارستانی از حامیان کودک‌همسری است که خود در ۱۶ سالگی ازدواج کرده و این را در قبال دخترش نیز اعمال کرده است. او از مبتکرین طرحجنجال‌برانگیز "کلینیک ترک بی‌حجابی" است که گفته " پس از یکسال اجرای آزمایشی" اطمینان از "توفیق" طرح آنرا اعلام کرده‌اند.

دارستانی در آذرماه امسال نیز در رشته توییتی با عنوان "ماهشهر بدون روتوش" کشتار آبان ۹۸ جمهوری اسلامی در این شهر را توجیه کرده و معترضین را "اشراری" نامید که "راه‌ها را بسته بودند و با نقاب و اسلحه، حرف از قتل و غارت و جدایی می‌زدند".

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

بسیاری از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان در ایران مهری دارستانی را یکی از اعضای گرو‌ه‌های آتش‌به اختیاری می‌دانند که حکومت ایران برای ایجاد فضای رعب و وحشت به خیابان‌ها می‌فرستد. لشگری که برای خشونت و توهین به حریم خصوصی جامعه هیچگاه نه مجازات می‌شود، نه بازخواست.

ولی این بار گویا مهری دارستانی با اتکاء به پشتوانه قوی تندروها در هرم قدرت جانب احتیاط را از دست داده و در توهین به پزشکیان آنقدر جلو رفته که ستاد امر به معروف مجبور به اخراج او شده است.