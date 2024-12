یورونیوز - رسانه‌های آمریکایی خبر داده‌اند که احتمالا دونالد ترامپ ریچارد گرنل، سفیر پیشین آمریکا در آلمان را به عنوان نماینده ویژه کاخ سفید در امور مرتبط با ایران انتخاب کند.

آقای گرنل که در دولت نخست ترامپ هم به عنوان سفیر به برلین رفت و هم به عنوان رئيس پیشین سرویس اطلاعاتی ایالات متحده فعالیت کرد یکی از سرسخت‌ترین سیاست‌مداران آمریکایی در قبال ایران است و معرفی او احتمالا امید کسانی را که به گفتگو میان تهران و واشنگتن در دولت جدید آمریکا دل‌بسته بودند بر باد خواهد داد.

اما مواضع او درباره ایران چه بوده است؟ در این گزارش ۱۰ نکته درباره دیدگاه‌های او در قبال تهران را مرور می‌کنیم.

۱- منتقد برجام

گرنل از منتقدان سرسخت توافق هسته‌ای ایران (برجام) بود. او در ژوئن ۲۰۱۸، در مصاحبه‌ای با رسانه‌های آلمانی، برجام را یک توافق «ضعیف» خواند که به گفته او، مانع از رفتارهای بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه نمی‌شود. او تأکید کرد که سیاست ایالات متحده خروج از برجام و اعمال فشار اقتصادی بر ایران است.

۲- فشار بر شرکت‌های اروپایی

گرنل در طول دوران سفارتش در آلمان، شرکت‌های آلمانی و اروپایی را به ترک بازار ایران ترغیب می‌کرد. او در توئیتی در ماه مه ۲۰۱۸ اعلام کرده بود: «شرکت‌هایی که در ایران فعالیت دارند، باید فوراً فعالیت خود را متوقف کنند یا با پیامدهای سنگین اقتصادی مواجه شوند.» او همچنین بارها در آن مدت از کشورهای اروپایی به دلیل لغو تحریم‌های ایران انتقاد کرده بود.