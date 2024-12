فریب دادن ایران برای برانداختن بشار

سایه سنگین همسایگی ایران و ترکیه؛ او نمی‌تواند ادعای رهبری دینی کند

از استانبول صریح و بی رودربایستی

ایران وایر - «رجب طیب اردوغان»، رییس‌جمهوری کنونی ترکیه که به دلیل سوابق اسلامی‌ او، ایران از رسیدنش به قدرت خرسند بود، تاکنون چند بار نظرات صریحی درباره جمهوری اسلامی و شخص «علی خامنه‌ای» ارایه داده است. این نظرات بدون پرده‌پوشی رایج سیاسی در میان کشورهای همسایه ایران کاملا بی‌سابقه است. حتی در اوج تنش‌های لفظی از زبان مقام‌های ارشد عربستان سعودی هم گفته نشده‌اند.

یکی از صریح‌ترین اظهاراتش درباره خامنه‌ای، بعد از دومین دیدارش با او در تهران و در اوج جنگ‌های داخلی سوریه بود که در آن ترکیه از گروه‌های مخالف «بشار اسد» حمایت می‌کرد و جمهوری اسلامی برای بقای او هزینه می‌داد: «من به این رهبر دینی ​گفتم در سوریه ۲۵۰ هزار نفر کشته شد​ه‌​اند و سوال کردم شما چرا در قبال این اتفاق عکس‌​العمل نشان نمی‌​دهید و همچنان ساکت هستید و برای دولت اسد سلاح و کمک مالی می‌فرستید؟ می‌​دانید به من چه جوابی داد؟ گفت تنها کسی که در مقابل اسراییل ایستادگی می‌​کند، اسد است. من در مقابل پرسیدم کسانی که در آن‌جا کشته شده​‌اند، در زمان حمله اسراییل مقاومت نمی‌​کردند؟ آیا تا به امروز اسد از این مردم در مقابل اسراییل دفاعی انجام داده است؟»

اردوغان این انتقادات را در سخنرانی در آبان ۱۳۹۳ در «دانشگاه مرمره» استانبول مطرح کرد. او با اشاره غیرمستقیم به خامنه‌ای گفت: «چنین اشخاصی نمی‌توانند ادعای رهبری دینی کنند.» این دو پس از این این اظهارات صریح باز هم با هم ملاقات کردند.ایران و ترکیه حتی با وجود انقلاب بهمن ۱۳۵۷، روابط نسبتا پایداری با هم داشته‌اند. به جز دوره‌ای تنش در زمان نخست وزیری «بولند اجویت» که هم‌زمان با اوایل ریاست جمهوری «محمد خاتمی» بود و درگیری‌های مختصر مرزی، از جمله بر سر مساله کُردها، دو کشور به دلایل متعددی به همکاری با یک‌دیگر نیاز دارند و تلاش کرده‌اند سطح تنش از حد مشخصی هرگز فراتر نرود. با این همه، «بشار اسد» و حیات سیاسی حکم‌ران سوریه یک استثنا برای جمهوری اسلامی بوده است.

حفظ اسد در سوریه رابطه با ترکیه را شکننده کرد

در حالی که حکومت ایران برای حفظ اسد در قدرت هزینه‌های فراوانی، از جمله در خطر انداختن توافق اتمی «برجام» با ارسال سلاح برای او کرد، این پشتیبانی باعث تنش کم سابقه‌ای در روابط با ترکیه هم شد.

پیش از شروع اعتراضات داخلی در سوریه که به سرکوب مرگبار معترضان از سوی اسد انجامید، ترکیه و سوریه روابط گسترده تجاری با هم داشتند و یکی از مقاصد اصلی کالاهای صادراتی ترکیه، شهرهای سوریه، خصوصا شمال آن بود که مرز مشترک با ترکیه دارد. این روابط تجاری چنان قوی بودند که با وجود حمایت ترکیه از مخالفان اسد در سال‌های اخیر، همچنان پایدار مانده‌اند.

حمایت جمهوری اسلامی ایران از اسد ریشه در تاریخ دو حکومت استبدادی منطقه دارد. سوریه در زمان ریاست جمهوری حافظ اسد، پدر بشار اسد، تنها کشور عربی بود که از «صدام حسین»، رهبر عراق در تجاوز به ایران و سپس جنگ هشت ساله حمایت نکرد.

حتی لیبی که به ایران سلاح می‌فروخت، با صدام روابط خود را حفظ کرد و در زمان رای‌گیری در نشست‌های بین‌المللی کشورهای عربی تا یک سال پیش از پذیرش «قطع‌نامه ۵۹۸» شورای امنیت، مخالف عراق و همراه با جمهوری اسلامی رای می‌داد.

فریب دادن ایران برای برانداختن بشار

وقتی بشار اسد در آذر ۱۴۰۳ سقوط کرد، «محمدرضا غلامرضا»، معاون پیشین معاون نیروی قدس در زمان فرماندهی سلیمانی در اظهارنظری کم‌سابقه از سوی مقام‌های امنیتی و نظامی ایران گفت «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه و بعضی از کشورهای عربی ما را فریب دادند: «این‌ها دو ماه قبل تضمین دادند که هیچ اتفاقی نمی‌افتد. ترکیه و بعضی از جهان عربی فریب دادند و همه هم تصور کردند که این حرف‌ها، تعهدات و تضمین‌ها، تضمین‌های قابل اعتباری هستند که اما هیچ اعتباری نداشتند و فریب دادند.»

ترکیه و قطر از ابتدای جنگ داخلی در سوریه درگیر بودند. «علی‌اکبر صالحی»، وزیر وقت امور خارجه ایران در خاطراتش گفته است با شروع جنگ داخلی، از روز اول روشن بود که سوریه به زودی کانون پرورش تروریست‌ها می‌شود.