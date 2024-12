کنسرت فرضی خانم پرستو احمدی، تکان شدیدی بود در مرداب ساکن جمهوری نکبت اسلامی.

خانم احمدی به همراه چهار موزیسین، کنسرتی دیدنی در یکی از کاروانسراهای ایران به صورت غیر مجاز برگزار کرد که بسیاری از هموطنانِ فرو رفته در رخوت و حاکمان شکست خورده در عرصه های گوناگون سیاسی را مثل زمین لرزه ی هشت ریشتری تکان داد و چرت بسیاری را پراند.

من هم این کنسرت، نوع اجرا، شعرهای وزینی که به زیبایی تنظیم و اجرا شد را بسیار دوست داشتم.

در اینترنت هم موج های بلندی شبیه به سونامی برخاست و اظهار نظرهای بسیاری در این باره صورت گرفت.

من با جنبه ی سیاسی کار گروه خانم احمدی فعلا کاری ندارم و اظهار نظر در این مورد را می گذارم برای مدتی دیگر که آب ها از آسیاب بیفتد، فقط در اینجا می توانم شجاعت خانم پرستو و بچه های گروه اش را تحسین کنم. حرکت بچه ها حرکتی بود ابتکاری و غیر منتظره و واکنش قوه ی قضاییه نشان می دهد که این حرکت چقدر موثر بوده است. دست گروه درد نکند.

بعد از این اتفاق، و درست در میانه ی تحسین ها و تشویق ها، دوباره عده ای به وسط میدان پریدند و طبق معمول خود را قاطی چند نفر دستگیر شده کردند و از پاسبان پرسیدند، ماها رو کجا می برید؟

طرفداران زنانه مردانه کردن همه چیز به اسم فمینیسم، در این اجرا فقط خانم پرستو را به عنوان یک زن دیدند و ستودند و انگار نه انگار که آن ۴ موزیسین و احتمالا تعدادی دیگر در پشت صحنه که تدارک این کنسرت را دیده بودند از صدا بردار تا تصویر بردار و کارگردان و نورپرداز آدم نبودند و خانم پرستو تنهایی در وسط بیابان کنسرت اش را برگزار کرده است.

با این ها که شعار زن زندگی آزادی از دهان شان نمی افتد و خود را نخود هر آشی می کنند کاری ندارم که گویی مردان دشمنان ذاتی آن ها هستند و خیلی خوشحال می شوند «مردی در میان شان نباشد».