عجب سوالی! جواب نمی‌دهم

ایران وایر - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، روز دوشنبه ۲۶ آذر در کنفرانسی مطبوعاتی از پاسخ به سوالات درباره حمله پیشگیرانه به تاسیسات اتمی ایران خودداری کرد.

ترامپ در جریان کنفرانس مطبوعاتی در محل اقامت خود در پالم بیچ فلوریدا در پاسخ به سوالی درباره احتمال حمله پیشگیرانه آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران در دولت آتی ایالات متحده گفت: «عجب سوالی! اما چرا باید پرسش درباره چنین موضوعی را با بله یا خیر پاسخ دهم؟»

او همچنین از پاسخ به سوالی درباره حمایت احتمالی آمریکا از حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای در ایران خودداری کرد.

جمعه گذشته، روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی نوشته بود تیم انتقالی دونالد ترامپ به شکل جدی گزینه حملات هوایی پیشگیرانه به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند.

این روزنامه به نقل از چند فرد نزدیک به تیم انتقالی رییس جمهور منتخب آمریکا نوشت که ترامپ و همکارانش، در حال بررسی گزینه‌هایی برای جلوگیری از توانایی ایران در ساخت سلاح هسته‌ای، از جمله حملات هوایی هستند.

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

دو نفر از افراد نزدیک به تیم انتقالی، به وال‌استریت ژورنال گفتند که ترامپ در تماس‌های اخیر خود به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل گفته است که نگران پیشرفت هسته‌ای ایران است و این نشان می‌دهد که او به دنبال راه‌کارهایی برای جلوگیری از وقوع این اتفاق است.

👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

روز ۲۲ آذر هم روزنامه تایمز اسرائیل هم به نقل از مقام‌های نظامی این کشور نوشت که پس از تضعیف گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه و سقوط رژیم اسد در سوریه، فرصتی برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران به وجود آمده است.