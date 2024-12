عصر ایران - حمید رسایی نماینده مجلس، درباره پرستو احمدی - خواننده - که اخیراً ویدئویی از اجرای وی در یک کارونسرا منتشر شده، در شبکه ایکس، چنین نوشته است:

«باید احمق باشیم که نفهمیم کنسرت فرضی برای یک بی‌حیای لخت درکاروانسرای وسط بیابان یک عملیات فریب است برای پرت کردن حواس من و تو از اتفاقات دیگری که درحال رخ دادن است:

گرانی دلار

خاموشی هدفمند

بی تدبیری‌های هدفمند

که جملگی محصول نفوذ است برای لخت کردن جیب، اعتماد و اعتقاد مردم.»

خطاب به جناب رسایی چند نکته را درباره مرقومه اخیرشان عرض می کنیم:

1 - احتمالاً مردم را احمق فرض کرده اید که فکر کرده اید اگر یک دختر خانمی در یک کاروانسرا، چند بیت شعر بخواند، حواس شان از مشکلات زندگی که گویا ول کن شان هم نیست، پرت می شود. نه خیر جناب! زخم های مردم، دردناک از این حرف هاست که ترانه ای با صدای زنانه، ولو موقتاً التیام شان دهد.

البته اگر شما با دیدن خانم خواننده دچار حواس پرتی می شوید، مربوط به خودتان است ؛ لطفا به عموم مردم تعمیم ندهید!

2 - خدا را شکر که پزشکیان رئیس جمهور شد و طائفه شما که تا دیروز از مملکت گل و بلبل حرف می زدید، یادتان افتاد که این کشور مظلوم و مردم نجیب اش، دچار گرانی و خاموشی و بی تدبیری اند (مانند قبل). حال بماند که چقدر از مصائب دولت چند ماهه امروز، معلول عملکرد درخشان دولت قبل است!

3 - درود بر شما که بالاخره از "نفوذ" هم حرف زدید. جسارتاً اگر دنبال نفوذی هستید، اطراف تان را بیشتر و دقیق تر بکاوید. یک تقلب هم به شما برسانیم: نفوذی ها برای این که جلب اعتماد و توجه کنند، تندترین مواضع را می گیرند و معمولاً خود را کاسه داغ تر از آش نشان می دهند. مثلاً الان که بحث سوریه سکه بازار است، "الی کوهن" را به یاد بیاورید که تا عالی ترین مدارج حکومتی سوریه پیش رفت و به گواه تاریخ و اسناد، بیشترین و تندترین فحش ها و شعارها را علیه اسرائیل می داد ولی سرانجام معلوم شد که جاسوس اسرائیل است و آن همه مواضع ضد اسرائیلی، فقط برای رد گم کنی بود.

به نظرتان، دشمنان ایران و جمهوری اسلامی که در دهه 60 میلادی برای نفوذ دادن الی کوهن ها به درون حکومت سوریه برنامه ریزی داشتند، الان که 60 سال هم مجرب تر شده اند، کار مشابهی درباره ایران انجام نداده اند؟!

بی تعصب در این باره فکر کنید که الی کوهن های ایران امروز چه کسانی می توانند باشند؟!

4 - راستی شما که معتقدید دولت ها با یک خواننده خانم، انبوهی از مشکلات را به حاشیه می رانند، حافظه تان یاری می کند که زمانی که داشتند دکل نفتی را می دزدیدند یا

در دولت محبوب شما به اسم چای 3.5 میلیارد دلار بالا می کشیدند یا مرزهای کشور را با اهداف خاص روی مهاجران غیرقانونی باز می کردند یا تحت عناوین مقدس، باغ های شمال شهر را به اسم خود و پسران سند می زدند و نظایر این شیرین کاری ها، از چه عملیات فریب و روش هایی برای پرت کردن حواس مردم استفاده می کردند؟

راستی در برابر این ها هم با همین سرعت و شدت و حدت و غلظت واکنش نشان می دادید؟!



5 - اشاره ای کردید به لخت کردن اعتقادات مردم ؛ انتظاری هم جز این نمی رود که یک روحانی دغدغه اعتقادات مردم را داشته باشد؛ درود بر شما!

ولی حاج آقا! اعتقادات مردم با دیدن بازوهای لخت یک خانم خواننده در میان کاروانسرایی در وسط کویر لخت نمی شود که اگر می شد، جوانان نسل اول انقلاب که در دوران شاه زندگی می کردند و انقلاب کردند و به جبهه رفتند و شهید شدند، عاری از اعتقاد بودند.

اعتقادات مردم را طرز حرف زدن و رفتار ناپسند افرادی مانند شما که به اسم دین حکم می رانید، تضعیف می کند. بقیه حرف ها و کارهایتان را می گذاریم کنار؛ همین توئیت تان درباره پرستو احمدی را ببینید: "بی حیای لخت نامیدن یک دختر" - ولو این که حجاب هم نداشته باشد - با کدام آموزه دینی و اخلاقی منطبق است؟

به عنوان یک روحانی که زمانی قرار بود با رفتار انسانی و گفتار حسنه - و به تعبیر قرآن با "قول لیّن" - مبلِّغ دین خدا باشید،

چگونه شرعاً و اخلاقاً به خود اجازه می دهید یک دختر را صرفاً به دلیل آن که لباسش مورد تاییدتان نیست، "بی حیا" بنامید؟! می فهمید بار معنایی این نسبت زشت اخلاقی را؟! و آیا از درک این نکته ساده عاجزید که چه بسا فردی بدون حجاب، بسیار با حیاتر از یک فرد باحجاب باشد و بالعکس؟

بله آقای رسایی! ایمان مردم را شمایان به باد می دهید نه زنان و دختران این سرزمین.

6 - به قبر و قیامت تان بیشتر بیندیشید که هم برای خودتان خوب است و هم برای جامعه.