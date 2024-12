ژاله علو، هنرمند باسابقه تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون دوشنبه سوم دی در ۹۷ سالگی در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت. او از معدود هنرمندان زن ایرانی است که در چندین رشته هنری، جزو چهره‌های شاخص بود.

شوکت (ژاله) علو سال ۱۳۰۶ در محله سنگلج تهران به دنیا آمد. او پس از پایان تحصیلاتش در دانشسرای مقدماتی در سال ۱۳۲۶، وارد رادیو شد.

اولین نمایش رادیویی‌ او در همکاری با پرویز خطیبی ساخته شد و سپس با هنرمندان دیگری چون مهدی قاسمی، نصرت‌الله محتشم، عزیزالله حاتمی در رادیو همکاری کرد. او و محتشم در همکاری با یکدیگر، برنامه «داستان شب» را پایه‌ریزی کردند.

همچنین در ۱۳۲۷ فعالیت تئاتری خود را آغاز کرد و در سال ۱۳۲۹ از هنرستان هنرپیشگی تهران فارغ التحصیل شد.

فعالیت در بخش دوبله را نیز از سال ۱۳۳۱ با فیلم «مادر» ساخته اسماعیل کوشان، در نقش عصمت دلکش آغاز کرد و در ادامه، صدای بازیگرانی مانند سوفیا لورن جینالولو، برجیدا گلوریا سوانسون و آلیدا والی دوبله کارتون‌های پینوکیو، گربه‌های اشرافی سیندرلا زیبای خفته و سفید برفی و هفت کوتوله را اجرا کرد.

او همچنین سرپرستی و گویندگی فیلم و مجموعه‌های تلویزیونی جادوگر شهر زمرد، دور از خانه، سویینی، زن اتمی و... را برعهده داشت.

از نمایش‌هایی که علو در آنها به ایفای نقش پرداخت می‌توان به ماری مادلن، شعله، لبخند، مرموز، تلافی، آغا محمدخان قاجار، جاسوسه و توپاز اشاره کرد.

امیرکبیر، گرگ‌ها، گالش‌های مادر بزرگ، بخش چهار جراحی وزیر مختار، روزی روزگاری، آوای فاخته، بی‌بی یون، سنگ و شیشه، همسران و ... از مجموعه‌های تلویزیونی است که علو در آنها بازی کرد.

آخرین حضور تلویزیونی‌اش مجموعه «مختارنامه» بود.

این هنرمند فعالیت در سینما را نیز با بازی در فیلم طوفان زندگی (علی دریابیگی، ۱۳۲۷) آغاز کرد و به مدت دهه‌ها در فیلم‌هایی چون «بیژن و منیژه» (منوچهر زمانی، ۱۳۳۷)، «طوقی» (علی حاتمی ۱۳۴۹)، «داش آکل» (مسعود کیمیایی، ۱۳۵۰)، اتل متل توتوله (ایرج قادری، ۱۳۵۱)، قلندر (علی حاتمی ۱۳۵۱)، آدم برفی (داود میرباقری ۱۳۷۲)، پری (داریوش مهرجویی ۱۳۷۳)، روز واقعه (شهرام اسدی ۱۳۷۳)، و مهمان مامان (داریوش مهرجویی ۱۳۸۲)، بازی کرد.

ژاله علو، شاعر، صداپیشه و بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر، صبح دوشنبه، سوم دی‌ماه در ۹۷ سالگی درگذشت.

علو همچنین در برخی از برنامه‌های موسیقایی تلویزیون نظیر دلنوازان به دکلمه اشعار پرداخت. او همچنین در آلبوم دختر گلفروش ساخته حسن کسائی، با صدای علی جهاندار و تنبک محمود رفیعیان اشعاری را دکلمه کرد.

بهروز رضوی، گوینده باسابقه رادیو، پس از درگذشت علو، با اشاره به فعالیت‌های ماندگار این هنرمند در رادیو گفت که او «زنی بسیار متشخص و باسواد و مجرب در زمینه کار حرفه‌ای‌شان بود. به خیلی‌ها آموخت و خیلی‌ها از او یاد گرفتند و همواره در خدمت هنر بود؛ بی‌تکلف و بی‌قید و بند.»