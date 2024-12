رادیو بین المللی فرانسه - کمال خرازی، مشاور ارشد علی خامنه‌ای و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در گفت‌و‌گو با شبکه المیادین، تاکید کرد که سقوط بشار اسد در سوریه طرح آمریکا و اسرائیل بوده است. او همزمان گفت که طرح آمریکا و اسرائیل برای براندازی نظام در ایران جدید نیست و جمهوری اسلامی برای مذاکره آماده است. در روزهای اخیر تعدادی از رسانه‌های و کارشناسان اینگونه تحلیل می‌کنند که سقوط جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری محتمل است. در همین روزها نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفتند که لایحه «حجاب و عفاف» به دستور شورای عالی امنیت ملی تا اطلاع ثانوی ابلاغ و اجرا نمی‌شود.

شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، وزارت نفت هیچ برنامه‌ای برای تغییر قیمت بنزین در دستتور کار ندارد. همزمان غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضایی از مسئولان اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی خواست «در مقطع فعلی» جلوی هرگونه ناامنی را بگیرند.

خرازی که پیش‌تر از تغییر دکترین هسته‌ای صحبت کرده بود، حالا می‌گوید، «اساسا با در اختیار داشتن انواع سلاح هسته‌ای مخالفیم اما اگر علیه ما اقدام کنند، در زمان لازم اقدام متقابل انجام می‌دهیم.» او در این مصاحبه همچنین به هیات تحریر شام اشاره کرد و گفت، «ممکن است مواضعشان علیه ما مثبت نباشد، اما تا کنون اقدامی علیه ما انجام ندادند.»

در روزهای پس از سقوط اسد، مقامات جمهوری اسلامی در موضع‌گیری‌های متعدد سقوط اسد را به آمریکا و اسرائیل و ترکیه ربط داده‌اند اما در عین حال لحن ملایمی در مقابل آمریکا داشته‌اند.

علی خامنه‌ای، در سخنرانی خود گفت که نیروها برای کمک به اسد آماده بودند اما چون آمریکا و اسرائیل راه‌های زمینی و هوایی را بسته بودند، نتوانست نیروها را اعزام کند.

اکنون خرازی به‌طور تلویحی می‌گوید جمهوری اسلامی آماده مذاکره با آمریکا است و سیاست‌های خود را متناسب با سیاست‌هایی که دولت ترامپ اتخاذ خواهد کرد تنظیم می‌کند.

به گزارش فارس، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ سوالی دیگر در خصوص تهدید به براندازی جمهوری اسلامی نیز گفت، «طرح براندازی نظام در ایران موضوع جدیدی نیست. بلکه یک پروژه آمریکایی اسرائیلی است که از ابتدا و از زمان پیروزی انقلاب مطرح بوده و ما شیوه‌های خصمانه و متعدد آمریکایی را که هدفش تغییر نظام بوده تجربه کرده‌ایم.» او افزود: «ما باید قوی باشیم. آنچه مقابل دسیسه‌های آنها بازدارندگی ایجاد می‌کند، اقتدار است... ما توانمندی‌های زیادی داریم و دشمنان نیز امکانات و پتانسیل و توان عملی ما را می‌دانند.»