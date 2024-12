اسماعیل نوری علا

جناب آقای مهدی نصیری،

اجازه دهید اقرار کنم که من،در مورد کاری که در ایام کنونی انحام می هید، هنوز قضاوت منسجمی ندارم. از یکسو شهامت و صراحت لهجهء شما را تقدیر می کنم و، از سوی دیگر، آزاد گذاشته شدن تان در قلمروی رژیم اسلامی مرا به حیرت وا می دارد. اما، در هر صورتی که باشد، حداقل اش آن است که از طریق سخنان شما می فهمیم که در داخل صفوف کارگزاران حکومت اسلامی ریزشی اساسی اتفاق افتاده و شما هم یکی از سخنگویان این جناح ریزشی هستید. و این مژدهء حدوث اتفاق بزرگی است و بدین لحاظ من کارتان را تشویق می کنم و به همین دلیل هم چندی پیش از شما دعوت کردم در نشست «مهستان سکولار دموکرات های ایران» سخنرانی کنید؛ که با موافقت شما روبرو شد.

اما در مناظرهء بسیار جالب اخیر شما با آقای بیژن عبدالکریمی به نکته ای برخوردم که فکر کردم آن را بصورت علنی با شما در میان بگذارم تا اگر متوجه اشتباه بودن آن نیستید متوجه تان نموده و اگر به عمد این اشتباه از شما سر می زند دیگران را متوجه تعمد شما در این مورد کرده باشم.

نکتهء مورد نظر من به آن چند دقیقه ای معطوف است که (در دقیقهء 71 بخش نخست مناظره) به توصیف صفوف اپوزیسیون پرداخته و نظر خود را راجع به این صف بندی بیان می دارید. اصلا اجازه دهید نخست سخنان شما را عیناً به نوشتار در آورم و سپس به توضیح نکته ای که در نظر دارم بپردازم.

شما اپوزیسیون را به دو دسته تقسیم می کنید: پادشاهی خواه و جمهوری خواه و می گوئید:

Please enable JavaScript to view the poll powered by Disqus.<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span>

«معتقدم که جریان پادشاهی خواهی یک سرمایه اجتماعی قوی در ایران دارد. دو مزیت هم دارد

یکی اینکه این جریان یک الگوی عینی به مردم ایران می‌تواند ارائه بدهد. الگوی زمان پهلوی در توسعه و در سازندگی با اقرار به اینکه آن الگو اشکالاتی داشته، ایراداتی داشته که بارها جناب پهلوی نقد کرده به آن ایرادات، و به آن اشکالات اشاره کرده... مزیت دوم این جریان این است که یک رهبری واحد دارد که شخص آقای پهلوی است، می‌آییم به نقطه مقابل اش: ما جریان جمهوری‌خواه داریم: اصلاح طلبان عبور کرده از نظام. آقای مهندس موسوی سرمایه دارد برای خودش؛ آقای تاج زاده سرمایه دارد برای خودش. بنده بحث "از تاج‌زاده تا شاهزاده" را برای این مطرح کردم که جمهوری‌ خواهان بیایند با پادشاهی خواهان با هم گفتگو کنند با هم حرف بزنند... بسیار اپوزیسیون شایسته ای است در مجموع از نظر من. این اپوزیسیون سر چهار اصل امروز تفاهم دارند. سر استقرار یک حکومت دمکراتیک، یک نظام سکولار جدایی دین از حکومت، التزام به اعلامیهء جهانی حقوق بشر و حفظ تمامیت ارضی».

اشتباهی که من در این بیان می بینم به چند نکته بر می گردد که آنها را مختصراً و یکی یکی توضیح می دهم:

1. شما شاهزاده را بعنوان «رهبر واحد جریان پادشاهی خواه» معرفی می کنید. در این تعریف این نکته نهفته است که همهء کسانی که رهبری شاهزاده را در مبارزه با رژيم اسلامی پذیرفته اند پادشاهی خواه هستند. در حالی که ما (که من یکی از آنان هستم) جمهوریخواهانی هستیم که سال ها است اشاره گر به نقش مرکزی و محوری و سخنگوئی و وکالتی شاهزاده رضا پهلوی بشمار می رویم، نه بعنوان منحصر وارث تاج و تخت سلسله پهلوی بلکه بعنوان یک ایرانی شایستهء محوریت و مرکزیت که ارتباط اش با آن سلسله امکان دیدن این شایستگی را بیشتر می کند. در این مورد بگذارید تکه ای از مقاله ای را که 17 سال پیش نوشته ام برایتان نقل کنم:

««براستی آيا، در کل جريانات اپوزيسيون حکومت اسلامی در خارج کشور، کدام چهره يا شخصيت را می شناسيد که بتواند بهتر و بيشتر از آقای رضا پهلوی معرف آرزوهای ملت ستمديده و بلاکشيدۀ ايران باشد، همواره از دموکراسی، حقوق بشر، سکولاريسم، بی اهميت بودن نوع حکومت، سخن گفته باشد، و بيشترين مردم جهان او را بعنوان يک ايرانی متمدن و امروزی و بدور از وحشی گری های بنيادگرايان اسلامی بشناسند، و در داخل ايران نيز از بالاترين حد شناسائی برخوردار باشد؟ آيا برای ما ايرانيان يک چنين مجموعه ای يک "سرمايۀ ملی" نيست؟ آيا اين شانس ما مردم نيست که يک نفر از ميان ما می تواند در انظار بين المللی معرف بهترين های تاريخ و فرهنگ ما باشد؟»