اتحادیه عرب اظهارات اخیر مقام‌های ایران درباره سوریه را رد کرد و هدف از آن را دامن زدن به نزاع و «فتنه» در این کشور خواند.

دبیرخانه اتحادیه عرب در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه ۶ دی منتشر شد از رویدادهای اخیر در چند شهر سوریه «که با هدف شعله‌ور کردن فتنه در این کشور رخ می‌دهد» ابراز نگرانی کرد.

این بیانیه افزوده است: «در همین راستا، اظهارات اخیر ایران که با هدف دامن زدن به فتنه در میان مردم سوریه بیان شده مردود است».

در روزهای اخیر فرمانده سابق سپاه پاسداران و همچنین وزیر خارجه ایران از جمله مقام‌های ایرانی بودند که درباره سوریه اظهار نظر کرده‌اند.

محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که جوانان سوریه ظرف کمتر از یک سال «به شکل دیگری مقاومت را در این کشور احیا می‌کنند».

در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی یا شبه‌نظامیان همسو با ایران در منطقه با عنوان «مقاومت» یاد می‌شود.

همچنین عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت قضاوت کردن درباره سوریه «هم برای ما و هم برای دیگرانی که فکر می‌کنند در آنجا پیروزی‌هایی به دست آمده» زود است و «تحولات در آینده زیاد خواهد بود».

پیشتر نیز علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه گفته بود جوانان سوریه «چیزی برای از دست دادن ندارند» و در آن کشور «یک مجموعه شرافتمند قوی» ظهور خواهد کرد.