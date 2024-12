ای کاش تا آزاد شدن صدای زن در ایران کنسرت نمی‌دادید

یورونیوز - هانا کامکار، خواننده، فیلم‌ساز و بازیگر تئاتر از جمله هنرمندان زنی است که در طول سال‌های فعالیتش در ایران با مشکلات فراوانی مواجه شد. چه در سال ۱۴۰۱ که نیروهای امنیتی جلوی اجرای «ترانه‌های قدیمی؛ پیکان جوانان» محمد رحمانیان را گرفتند و چه آنجا که وقتی مشغول دف‌نوازی بود انصار حزب کنسرت را برهم زدند.

او که در خانواده‌ای هنری و اهل ساز و آواز بزرگ شده در گفت‌وگو با یورونیوز می‌گوید: «ما بچه‌های اهالی هنر در حباب بزرگ می‌شویم و به یکباره پتک واقعیت‌های اجتماعی بر سرمان فرود می‌آید.»

در بخشی از این گفت‌وگو خانم کامکار به جملاتی که با بازجوهایش داشته اشاره می‌کند. اینکه آنها برای منع آواز زنان توضیح قانونی نداشتند و بیشتر آن را مساله‌ای فقهی می‌دانستند.

هانا کامکار پس از دهه‌ها فعالیت در ایران و از سرگذراندن سختی‌ها، چهار ماهی است که از کشور خارج شده و اکنون ساکن آلمان است. او به زودی کنسرتی در این کشور خواهد داشت.

او با اشاره به «پرونده قطوری که در ایران برایش ساخته بودند» به یورونیوز می‌گوید: «دیگر فکر نمی‌کردم که بتوانم به این جنبش و بحث آواز زنان کمکی کنم. خیلی قبل تصمیم گرفته بودم که از ایران بروم. دنبال پس گرفتن پاسپورتم بودم و تا آن را پس گرفتم از کشور خارج شدم. به امید روزی که بتوانم آزادانه در ایران روی سن بروم.»

یک سال و نیم پیش هم #هانا_کامکار بدون حجاب بر روی صحنه در تهران حاضر شد و خواند!

شجاعت امتداد دارد و تکثیر میشود!#پرستو_احمدی pic.twitter.com/gpycG5IKw2 -- Ellie Omidvari (@ElhamOmidvari) December 12, 2024

این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

نخستین بار چه زمانی به عنوان یک زن هنرمند متوجه تبعیض شدید؟

کنسرت دف و نی پدرم را قرار بود خانم مرضیه بخواند. پدرم این کار را پیش از تحولات سال ۵۷ در ایران برای ایشان تنظیم کرده بود. پدرم بعدها گفت نشد. یادم است وقتی خودش دف و نی را خواند، از دیگران شنیدم که مرضیه وقتی برای دریافت مجوز رفته بود به او گفته بودند اگر بخواهی بخوانی در حنجره‌ات سرب داغ می‌ریزیم.

نوجوان که بودم با مساله ممنوعیت زنان صدای زنان آشناتر شدم. آلبوم چهارم گروه چاوش قرار بود با صدای زنان از جمله پریسا و هنگامه اخوان اجرا شود. اما نشد.

رفته رفته فهمیدم زنان نمی‌توانند مانند گروه خانواده من یا گروه شیدا روی سن بروند و باید تنها در خفا و پنهانی بخوانند.

برای هانا کامکار چه زمانی حس دردهای زن بودن در جامعه ایران شروع شد؟

یواش یواش در همین دردی که حسش نمی‌کردم بزرگ شدم تا اینکه درد را خودم حس کردم. نخستین دردی که با آن مواجه شدم، سر خواندن نبود بلکه در هنگام اجرای تئاتر بود. تا یک ماه کارم گریه شده بود.

در بخش موزیک تئاتر «رویای نیمه‌شب تابستان» دکتر محمود کریمی حکاک نقش داشتم. آن موقع ۱۸ ساله بودم و دف می‌زدم و گاهی هم می‌خواندم. در شب سوم کار انصار حزب الله توی سالن ریختند. مشغول دف زدن بودم که توی سالن ریختند و گفتند ما شهید ندادیم که شما بزنید و بخوانید. اینقدر این صحنه برایم غریب بود که تا مدت‌ها گریه می‌کردم. مردم ترسیده بودند. آن کار توقیف شد. آن موقع گویی پوست انداختم و توی دلم می‌گفتم مسیر سختی پیش رو داری.

بعد از انتشار کنسرت قدیمی و مخفیانه‌ی سیما بینا ، هانا کامکار با انتشار متنی ، ویدئویی از کنسرت کنسرت زیرزمینی خود در خرداد امسال منتشر کرد.



"چشم باز کردم

سیما بینا؛دوستِ دلاورزنِ خواننده خانوادگی‌مان

را دیدم که کنسرت خصوصی در خفقان دهه‌ی شصت ایران می‌گذاشت.



۱/۳ https://t.co/SthyYxo8q5 pic.twitter.com/LAzyPS9WIa -- کُرُن موزیک (@Koronmusic) December 18, 2024

نخستین اتفاق در خوانندگی چه زمانی روی داد؟

داستان آن مفصل است. من خوشبختانه دیر لو رفتم. سال ۸۰ خورشیدی نخستین تجربه آواز و بازیگری در تئاتری به کارگردانی آیت نجفی در فرهنگسرای نیاوران بود. هنوز انگار لو نرفته بودم. همینجور ادامه دادم تا سال ۱۳۸۴ سر اجرای «کبوتر ناگهان» ابوذر غفاری. آن موقع بازهم نترس کار کردیم و آنجا طراح موزیک بودم و می‌خواندم. یادم هست بازخوردها خیلی خوب بود. ۴۰ اجرای عمومی تمام شد و از ما درخواست شد به جشنواره تئاتر فجر برویم. یکباره گفتند شما در این تئاتر نباید بخوانید.

خیلی داستان شد. به یکی از مسئولان تئاتر آن موقع گفتم یعنی نمی‌گذارید من بخوانم من ۴۰ شب اجرا رفتم و او گفت خانم من توی مجلس ریش گرو گذاشتم. من هم گفتم صدای من اهمیت دارد نه ریش گرو گذاشته شما.

سرانجام اجازه دادند تا علی رضا مهدی‌زاده، نوازنده آن زیر صدا بخواند تا من آن شب روی سن بروم.

سر نمایش «یرماه» تالا حافظ هم میکروفون را بسته بودند. من باز بلندتر می‌خواندم چرا که صدایم تا ته سالن می‌رسید اما بعدتر در سالن را بسته بودند که حتی وارد سالن نشوم. من باز از در پشتی می‌رفتم. عجب انرژی داشتم. همینطوری تک‌خوانی‌ها جلو آمد.