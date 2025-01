پیام یونسی‌پور - ایران وایر

پس از آنکه «محمد خاکپور» در برنامه زنده شبکه ۳ صداوسیما، از «سازنده ورزشگاه آزادی» تقدیر کرد و او را «مردی میهن‌دوست» نامید، ابتدا کاربران موسوم به «ارزشی» در شبکه‌های مجازی و پس‌از آن خبرگزاری «فارس»، وابسته به سپاه پاسداران، به این کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران حمله کردند.

چنین حملاتی و حتی پرونده‌سازی «امیر حمزه‌نژاد»، یادداشت‌نویس خبرگزاری «فارس»، وابسته به سپاه پاسداران، برای محمد خاکپور پس از تقدیر از «محمدرضا پهلوی» پادشاه سابق ایران، قابل پیش‌بینی بود.

اما آنچه واکنش حتی معدود رسانه‌های مستقل در ایران را به‌همراه داشته، تلاشی است که خبرگزاری فارس برای «القای ساخت و ساز ورزشگاه‌ها پس از انقلاب» انجام داده‌اند.

در گزارش فارس ادعا شده که رژیم جمهوری اسلامی طی ۴۵ سال اخیر، چندین ورزشگاه ساخته است، اما این خبرگزاری ننوشته چرا هیچ‌یک از این ورزشگاه‌ها از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا صلاحیت برگزاری بازی‌های ملی و باشگاهی ایران را پیدا نکرده‌اند. فارس همچنین هزینه ساخت ورزشگاه آزادی در سال ۱۳۵۰ را «اسراف در بیت‌المال» دانسته و از محمد خاکپور پرسیده است چرا به «چمدان‌های دلاری» که شاه ایران با خود از کشور برد اشاره‌ای نکرده است.

امیر حمزه‌نژاد، نویسنده این گزارش کیست و چرا اشاره‌ای به هزینه ۶۳۵ میلیون دلاری که جمهوری اسلامی در دهه ۱۳۹۰ خورشیدی برای ساخت دو ورزشگاه مدرن در شهرهای کربلا و بغداد که میزبان «بازی‌های کشورهای عربی» بودند نکرده است؛ رقمی که امروز به بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

هزینه ساخت ورزشگاه صد هزار نفری ورزشی آزادی در دهه ۱۹۷۰ میلادی، ۲۵ میلیون دلار بود.

پرونده‌سازی‌های امنیتی برای ورزشکاران

این نخستین بار نیست که خبرگزاری فارس با استفاده از نیروهای امنیتی که از آن‌ها خبرنگار و تحلیلگر ساخته، ورزشکاران را با پرونده‌سازی‌های امنیتی‌شان تهدید می‌کند. زمستان ۱۴۰۰، «محمد جماعت»، از نیروهای امنیتی رسانه‌های ورزشی، به‌بهانه حضور «مهدی مهدوی‌کیا» در ترکیب تیم منتخب فیفا، برای او پرونده‌ای امنیتی ساخت. دلیلش این بود که پرچم اسراییل کنار بیش از ۱۰۰ پرچم دیگر، روی پیراهن مهدی مهدوی‌کیا به چشم می‌خورد.

مجموعه گزارش‌های محمد جماعت، هم مهدی مهدوی‌کیا را به‌صورت کامل از فوتبال ایران دور کرد و هم این دبیر سابق ورزشی فارس را به مدیریت در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی رساند.

امیر حمزه‌نژاد اما برخلاف محمد جماعت، هیچ سابقه‌ای در ورزشی نویسی ندارد. او از دی‌۱۴۰۲ کارش به‌عنوان آنچه «تحلیلگر و روزنامه‌نگار» می‌نامد را با خبرگزاری فارس آغاز کرده و پیش‌از آن، سابقه‌ای جز فعالیت‌های اداری در سپاه و پایگاه‌های بسیج نداشته است.

طی قریب به یک سال گذشته نیز گزارش‌هایی که از او منتشر شده، در موضوعاتی مانند «جاسوس نامیدن «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی»، «مقایسه سفرهای استانی محمدرضا پهلوی و «ابراهیم رئیسی»، «متهم کردن اپلیکیشن واتس‌اپ به کشته شدن نیروهای حماس»، «حمایت از تظاهرات در آمریکا به سود فلسطین»، «معاند نامیدن «اشکان خطیبی» و «ارژنگ امیرفضلی» و «حمله به رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور» خلاصه شده است.

برای او، موضوعات مرتبط با شخصیت‌های ورزش ایران نه‌تنها اهمیت نداشته، که بی‌اطلاعی‌ او از موضوعات مرتبط با فساد سپاه پاسداران در ورزش نیز در گزارش او به‌صورت کامل هویدا است.

گزارش‌نویس فارس با اشاره به هزینه‌های مازادی که پهلوی برای ساخت مجموعه ورزشی آزادی صرف کرده، چنین بودجه‌ای را با توجه به پتانسیل جمعیتی ایران در آن زمان، غیرمعقول دانسته است.

سپاه چند صد میلیون دلار هزینه ساخت ورزشگاه در عراق کرده است؟

رسانه‌ وابسته به سپاه پاسداران در گزارش خود اشاره‌ای نکرده که چرا «خاتم الانبیا»، قرارگاه سازندگی سپاه پاسداران، به گفته «حسین طلا»، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، ۱۹۰۰ میلیارد تومان برای بازسازی ورزشگاه آزادی دریافت کرده و باز هم این ورزشگاه را به‌صورت نیمه تمام تحویل داده است. ورزشگاه آزادی این هفته نیز نتوانست میزبان دیدارهای لیگ برتر فوتبال ایران شود.

سپاه پاسداران از ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی تاکنون، ورزشگاه‌های «المیناء» در بصره، «المثنی»، «دیالی»، «کرکوک»، «دهوک»، «بابل» و نیز «سنبل» در قادسیه، «ناصریه»، «المپیک» در الانبار و «فرانسو حریری» در اربیل و همین‌طور ورزشگاه‌های «صدر»، «الرصافه»، «الکرخ»، «الشعب» و ورزشگاه فوق مدرن «التاجیات» در بغداد را به‌صورت کامل ساخته است.