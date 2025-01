ایران اینترنشنال - دفتر جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، چهارشنبه ۱۹ دی در بیانیه‌ای اعلام کرد چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی که در ایران دستگیر و زندانی شده بود، آزاد شده و در هواپیما، در حال بازگشت به خانه است. او حدود ۲۰ روز در ایران زندانی بود.

بر اساس اعلام دولت ایتالیا، هواپیمایی که این روزنامه‌نگار را به خانه برمی‌گرداند، از تهران بلند شده است.

در بیانیه مطبوعاتی نخست‌وزیری ایتالیا آمده است: «به لطف کار فشرده در کانال‌های دیپلماتیک و اطلاعاتی، هم‌وطن ما توسط مقامات ایرانی آزاد شده و در حال بازگشت به ایتالیا است.»

گفته شده که این روند با همکاری ایالات متحده، «در چند ساعت گذشته» شتاب ناگهانی به خود گرفته است.

بر اساس این بیانیه، سالا روز گذشته با خانواده خود تماس گرفته و اطلاع داده که شرایط بازداشتش بهبود یافته است: «او یک تخت داشته و دو بسته تحویلی سفارت، به دستش رسیده است. سپس در طول شب آزاد شده. نخست‌وزیر که از یک هفته پیش پرونده را مدیریت می‌کرد، این خبر را به والدین چچیلیا داد.»

ملونی از همه کسانی که به «میسر شدن بازگشت چچیلیا کمک کرده‌اند و به او اجازه داده‌اند خانواده و همکارانش را دوباره در آغوش بگیرد»، تشکر کرده است.

پیش از این، روزنامه لا استمپا در ایتالیا خبر داد که سالا از انفرادی خارج شده و با یک نفر دیگر در یک سلول به سر می‌برد.

این روزنامه چهارشنبه ۱۹ دی در گزارشی نوشت که او در سلول جدید خود تخت دارد و وسایل شخصی‌ از جمله عینکش را به او داده‌اند.

سالا، ۲۹ ساله، روزنامه‌نگار و پادکست‌ساز که با ویزای خبرنگاری به ایران سفر کرده بود، ۲۹ آذر در تهران بازداشت شد و در سلولی انفرادی در زندان اوین نگهداری می‌شد.

لا استمپا در گزارش خود گفته بود برای خبر جدید درباره سرنوشت سالا، باید منتظر جلسه بررسی درخواست آزادی مشروط محمد عابدینی نجف‌آبادی در دادگاه تجدید‌‌نظر میلان بود.

محمد عابدینی نجف‌آبادی، ۳۸ ساله، ۲۶ آذر به درخواست ایالات متحده در فرودگاه میلان بازداشت شد و از سوی این کشور متهم شده است در فراهم کردن فن‌آوری‌‌ای نقش داشته که در حمله پهپادی در اردن، باعث کشته شدن سه سرباز آمریکایی شده است.

دادگاه تجدید‌نظر میلان جمعه ۱۴ دی، جلسه رسیدگی به درخواست حبس خانگی عابدینی نجف‌آبادی را برای ۲۶ دی‌ تعیین کرده است.

او باید قاضی‌ها را متقاعد کند که اگر آزاد شود و در حبس خانگی باشد، مانند آرتم اوس، تاجر روس، فرار نخواهد کرد.