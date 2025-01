ترجمه‌ی مقاله‌ی حسین موسویان، دیپلمات سابق ایران، در نشریه‌ی هیل آمریکا:

ترامپ حمایت خود را از مذاکره با ایران برای یافتن راه حل مشکلات موجود بین دو کشوراعلام کرده است. هنگامی که از ترامپ در مورد پیامی به رهبر عالی ایران، آیت‌الله خامنه‌ای، سؤال شد، رئیس‌جمهور منتخب تنها گفت: "برای او آرزوی موفقیت دارم."

در طول کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۴، ترامپ اعلام کرد که سیاست او در قبال ایران در دوره دوم "بسیار متفاوت" از دوره اول خواهد بود. او سیاست "تغییر رژیم" را رد کرد و تأکید کرد که می‌خواهد ایران موفق باشد، اما همچنین با دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای مخالف است.



در سپتامبر ۲۰۲۴، پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، اعلام کرد که تهران آماده "گفت‌وگوی سازنده" است و آمادگی خود را برای تعامل با غرب در مورد انرژی هسته‌ای و بهبود روابط با ایالات متحده ابراز کرد.

با این حال، پر کردن شکاف‌ها بین واشنگتن و تهران دشوار خواهد بود. اگر رئیس‌جمهور ترامپ بخواهد با مذاکره با ایران بن‌بست روابط را بشکند، با مخالفت های شدید در داخل ایالات متحده، در ایران و در منطقه روبرو خواهد شد. ماه گذشته، بنی گانتز، عضو سابق کابینه جنگ اسرائیل، خواستار هدف قرار دادن ایران "به طور مستقیم" شد.



اگر فرض کنیم که ترامپ به دنبال توافق با ایران برای پایان دادن به یک درگیری بی‌پایان دیگری باشد، اولین گام باید یک توافق هسته‌ای با ایران باشد.

احتمالاً اسرائیل خواستار برچیده شدن قابلیت‌های غنی‌سازی ایران خواهد بود. با این حال، زمانی که من سخنگوی تیم هسته‌ای ایران (۲۰۰۳-۲۰۰۵) بودم، در یک جلسه‌ای خصوصی، رهبر عالی ایران، آیت‌الله خامنه‌ای، به روحانی - که در آن زمان مذاکره ‌کننده ارشد هسته‌ای ایران بود - گفت: "اگر قرار باشد ایران حق غنی‌سازی خود را کنار بگذارد، این کار یا باید پس از فوت من انجام شود، یا از رهبری استعفا بدهم."

بنابراین، تحمیل این گزینه به ترامپ، منجربه شکست مذاکرات خواهد شد، همان‌طور که مذاکرات هسته ای ایران با سه کشور اروپایی بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ شکست خورد.

اگر هدف اصلی ترامپ اطمینان از عدم دسترسی ایران به بمب هسته ای باشد، او نیاز به طرحی دارد که به طور دائمی دستیابی به بمب هسته‌ای را نه تنها توسط ایران بلکه توسط سایر کشورهای بلندپرواز منطقه نیز مسدود کند.همان‌طور که رئیس‌جمهور بایدن هشدار داد: "اگر ایران به بمب دست پیدا کند، پس از آن عربستان سعودی، ترکیه و مصر نیز به دنبال بمب هسته ای خواهند رفت."



عناصراصلی یک طرح برای مذاکرات موفق از این قرار است:

همانند برجام در دوره دولت اوباما، ایران موافقت کند که شفافیت کامل در برنامه‌های هسته‌ای خود داشته باشد و اقدامات حداکثری راستی آزمایی طبق مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی را اجراکند.

اصول کلیدی توافق هسته ای باید منطقه‌ای شود تا شامل تمام کشورهای منطقه باشد. این امر امکان دائمی کردن محدودیت‌های اصلی عدم اشاعه در برجام در کل منطقه را فراهم می‌کند، از جمله محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم به زیر ۵ % و جداسازی پلوتونیوم از سوخت مصرف‌شده.

پس از اجرای توافق هسته‌ای جدید، واشنگتن و تهران میتوانند گفتگوهایی در مورد امنیت منطقه داشته باشند. هر دو کشور به عنوان گام اول و حسن نیت، باید به طور موقت تمام تهدیدها و خصومت‌ها را متوقف کنند.