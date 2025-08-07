ایران اینترنشنال - همسر غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیای سپاه پاسداران که در حمله اسرائیل طی جنگ ۱۲ روزه کشته شد، گفت که هنگام حمله، همسرش در حیاط خانه با موج انفجار، همراه با دیوار به خیابان پرت شد.
او با اشاره به اینکه پشت سر غلامعلی رشید به جدول کنار پیادهرو برخورد کرده بود، افزود: همسرم دیرتر از پسرم به «شهادت» رسید، چون همیشه آرزو داشت پدر «شهید» باشد.
دختر فرمانده سپاه کشتهشده: از خبر بمبگذاری پدرم در جشن ۲۵۰۰ ساله خیلی ناراحت شدیم
دختر این فرمانده سپاه گفت که انتشار خبر بمبگذاری پدرش و بازداشت شدن او به دست ساواک خانواده او را «خیلی ناراحت» کرد. او افزود پدرش تاکنون «گمنام» بوده و حالا که نامش مطرح شده در ارتباط با این خبر بوده است.
همزمان با برگزاری مراسم دفن غلامعلی رشید، مادر او در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا از سابقه فعالیتهای تخریبی فرزندش پیش از انقلاب ۵۷ سخن گفت.
خانواده غلامعلی رشید صریح مدعی شدند که خبر اشتباه بوده و چون خبر اشتباه دربارهاش منتشر شده ناراحت شدند نه چون فلان چیز دربارهاش برملا شده.-- Vahid Online (@Vahid) August 7, 2025
دیگه به این هم اشاره نکردند خبر بمبگذاری ادعای مادر خود رشید بوده:https://t.co/YA7yRS0Qyk pic.twitter.com/OlxLJZCDdz
او اظهار داشت که رشید پس از اعلام مبارزه از سوی روحالله خمینی، در سازماندهی اقدامات ضد حکومت پهلوی نقش داشت و در فعالیتهایی چون پخش اعلامیه و همچنین مشارکت در بمبگذاری در محل برگزاری جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی در تخت جمشید حضور داشته و بازداشت شده است.
غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه خاتمالانبیا کشتهشده در حمله اسرائیل:-- حافظه تاریخی (@hafezeh_tarikhi) July 4, 2025
اگر جنگ شد با یک عملیات کار اسرائیل را تمام میکنیم
ضد شاه و پدر لعنتیاش رضاشاه بودیم چون خلاف اسلام بودند
خوف و رعب و وحشت قبل انقلاب فوقالعاده بود: موقع حمل سلاح اضطراب میگرفتیم. برای دینامیت افتادیم زندان pic.twitter.com/2bZsZ3KvKF
سوسیال دموکراتی که فهمیده نشد