ایران اینترنشنال - همسر غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران که در حمله اسرائیل طی جنگ ۱۲ روزه کشته شد، گفت که هنگام حمله، همسرش در حیاط خانه با موج انفجار، همراه با دیوار به خیابان پرت شد.



او با اشاره به اینکه پشت‌ سر غلامعلی رشید به جدول کنار پیاده‌رو برخورد کرده بود، افزود: همسرم دیرتر از پسرم به «شهادت» رسید، چون همیشه آرزو داشت پدر «شهید» باشد.

دختر فرمانده سپاه کشته‌شده: از خبر بمب‌گذاری پدرم در جشن ۲۵۰۰ ساله خیلی ناراحت شدیم

دختر این فرمانده سپاه گفت که انتشار خبر بمب‌گذاری پدرش و بازداشت شدن او به دست ساواک خانواده او را «خیلی ناراحت» کرد. او افزود پدرش تاکنون «گمنام» بوده و حالا که نامش مطرح شده در ارتباط با این خبر بوده است.

همزمان با برگزاری مراسم دفن غلامعلی رشید، مادر او در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا از سابقه فعالیت‌های تخریبی فرزندش پیش از انقلاب ۵۷ سخن گفت.

خانواده غلامعلی رشید صریح مدعی شدند که خبر اشتباه بوده و چون خبر اشتباه درباره‌اش منتشر شده ناراحت شدند نه چون فلان چیز درباره‌اش برملا شده.

او اظهار داشت که رشید پس از اعلام مبارزه از سوی روح‌الله خمینی، در سازماندهی اقدامات ضد حکومت پهلوی نقش داشت و در فعالیت‌هایی چون پخش اعلامیه و همچنین مشارکت در بمب‌گذاری در محل برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی در تخت جمشید حضور داشته و بازداشت شده است.