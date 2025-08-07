Thursday, Aug 7, 2025

صفحه نخست » احکام جدید خامنه ای برای علی شمخانی و علی اکبر احمدیان

esntesab.jpgبی بی سی - علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، در حکمی علی شمخانی و علی‌اکبر احمدیان را به عنوان نمایندگان خود در شورای دفاع منصوب کرده است.

شورای دفاع که اخیرا و پس از جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و ایران تاسیس شد، زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی است.

علی شمخانی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و پس از او، علی اکبر احمدیان این سمت را در اختیار داشت. علی لاریجانی دو روز پیش با حکم رئیس‌جمهور ایران، مجددا و پس از ۱۸ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی شد.

رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز در حکم دیگری آقای لاریجانی را به عنوان نماینده خود در این شورا، انتخاب کرده است. نماینده دیگر او در شورای عالی امنیت ملی، سعید جلیلی است که این سمت را از سال ۱۳۸۶ در اختیار دارد.

علی شمخانی دارای درجه دریابان معادل سرلشکر در نیروی دریایی و آقای احمدیان سرتیپ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. آقای شمخانی در جریان روز اول جنگ مورد حمله قرار گرفت اما پس از آتش‌بس در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که خود را از زیر آوار نجات داده است.

هر دوی آن‌ها در زمانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بودند، برای اینکه دارای حق رای باشند از سوی آقای خامنه‌ای به عنوان نماینده رهبر در این شورا هم منصوب شده بودند. حکم امروز رهبر ایران به آقای لاریجانی هم از همین بابت است.

شورای دفاع قرار است به ریاست رئیس‌جمهور ایران تشکیل شود.

اعضای این شورا به طور رسمی هنوز اعلام نشده است اما در گزارشی که رسانه‌های ایران منتشر کردند اعلام شده که به غیر از رئیس جمهور، روسای مجلس و و قوه قضائیه، فرماندهان نیروهای مسلح و همچنین «بعضی وزارتخانه‌‌های مرتبط» هم در آن عضویت دارند.

بر اساس قانون اساسی ایران، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند ‎‎‎‎‎‎به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود شوراهای‏ فرعی‏ از قبیل‏ شورای‏ دفاع‏ و شورای‏ امنیت‏ کشور تشکیل‏ دهد که ریاست‏ هر یک‏ از شوراهای‏ فرعی‏ با رئیس‌جمهور یا یکی‏ از اعضای‏ شورای عالی‏ است‏ که‏ از طرف‏ رئیس‏‌جمهور تعیین‏ می‏‌شود.

رئیس‌جمهور ایران دیروز آقای احمدیان را که تا پیش از انتصاب علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، به عنوان «نماینده ویژه و رئیس قرارگاه پیشرفت طرح‌های ملی و راهبردی کشور» منصوب کرد.


