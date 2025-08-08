دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده در مراسمی با اشاره به رفتارهای تروریستی جمهوری‌اسلامی و کشته شدن نیروهای نظامی آمریکا در منطقه گفت که یکی از افسران ایالات متحده حین ماموریت در افغانستان با بمب کنار جاده‌ای که «قاسم سلیمانی کار گذاشته بود» کشته شد.

او با طعنه و با نگاه کردن به سمت آسمان، درباره کشتن فرمانده سابق سپاه قدس گفت: «سلیمانی کجاست؟ قاسم سلیمانی کجاست؟ او پدر بمب‌های کنار جاده‌ای بود.»

*ترامپ به‌اشتباه سلیمانی را «سالامینی» نامید.

