در سال‌های گذشته فعالان سیاسی، مدنی، خانواده‌های دادخواه و چندین نهاد و انجمن بین‌المللی از جمله سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای و «انجمن علمی محققان آمریکا» خواهان اخراج و قطع ارتباط پرینستون با موسویان شده بودند.

بر اساس این بیانیه، ترورهای رستوران میکونوس و حکم تاریخی دادگاه برلین که جمهوری اسلامی را مسئول قتل چهار مخالف ایرانی در سال ۱۹۹۲ شناخت، می‌تواند و باید مبنای محاکمه موسویان قرار گیرد.

این سازمان با اشاره به اتهامات مطرح‌شده علیه موسویان، در بیانیه‌ای از وزارت خارجه آمریکا خواست او را به آلمان مسترد کند تا به‌خاطر نقش خود در قتل ایرانیان خارج از کشور محاکمه شود.

فعلا از دانشگاه پرینستون بیرون انداخته شد. او همانطور که روزنامه تاتس در مصاحبه با من نوشت، نماینده یک رژیم تروریستی است، مهمتر از آن خود متهم به سازماندهی قتل افرادی از اپوزیسیون حکومت اسلامی و از جمله فریدون فرخزاد است. اخراج سید حسین موسویان از پرینستون به همت جمعی از مخالفین... pic.twitter.com/AoqlgUbyO1

سازمان «اتحاد علیه مدافعان رژیم جمهوری اسلامی ایران» (AAIRIA) شنبه ۱۸ مرداد در بیانیه‌ای، پایان فعالیت ۱۵ ساله موسویان در دانشگاه پرینستون را نتیجه کارزار مستمر و دو ساله این ائتلاف خواند.

این هفته سالگرد قتل دکتر شاپور بختیار و فریدون فرخزاد هم هست که بدست مزدوران رژیم اسلامی که از سفارت رژیم در آلمان هدایت می شدند، سلاخی شدند. خوشحالم که خبر کنار گذاشته شدن سید حسین موسویان، سفیر آلمان در دوران این جنایت ها را در چنین زمانی دریافت کرده ایم. #FireMousavian https://t.co/bKvAQpO8Fv

او متهم است که در ترور دست‌کم ۲۴ مخالف جمهوری اسلامی در اروپا در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی مانند شاپور بختیار، فریدون فرخزاد، عبدالرحمن قاسملو و کاظم رجوی نقش داشته است.

موسویان به‌عنوان «کارشناس امنیت خاورمیانه و سیاست هسته‌ای» در برنامه علم و امنیت جهانی دانشگاه پرینستون فعالیت می‌کرد.

ایران اینترنشنال - دانشگاه پرینستون آمریکا اعلام کرد حسین موسویان، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، از این دانشگاه «بازنشسته» شده است. موسویان به دست داشتن در قتل شماری از چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی در اروپا متهم است.

فاکس‌نیوز آبان ۱۴۰۲ گزارش داد کمیته آموزش کنگره آمریکا تحقیقات خود را درباره ارتباط دانشگاه پرینستون با موسویان آغاز کرده است.

اتحاد علیه مدافعان رژیم جمهوری اسلامی ایران در ادامه بیانیه خود تاکید کرد موسویان نه پژوهشگری بی‌طرف، بلکه سفیر سابق جمهوری اسلامی است که از فتوای قتل سلمان رشدی دفاع کرده، تبلیغات ضداسرائیلی را ترویج داده، سخنان یهودستیزانه را بازنشر و آشکارا از حزب‌الله و حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا هستند، حمایت کرده است.

به گفته این سازمان، استخدام موسویان در پرینستون و همچنین فعالیت محمد جعفر محلاتی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در کالج اوبرلین، نشان‌دهنده «الگویی نگران‌کننده و منحصربه‌فرد» در مورد حکومت ایران است؛ چرا که سابقه نداشته سفرای پیشین هیچ حکومت سرکوبگر دیگری چنین جایگاه‌های معتبری در دانشگاه‌های آمریکا به‌ دست آورند.

این سازمان تاکید کرد: «این روند به افرادی که مستقیما در ترورها، اقدامات تروریستی و جنایت علیه بشریت نقش داشته‌اند، تریبون و مشروعیت می‌بخشد.»

بر اساس بیانیه اتحاد علیه مدافعان رژیم جمهوری اسلامی ایران، افشاگری‌های تازه محسن رفیق‌دوست، نخستین وزیر سپاه پاسداران، دلایل جدیدی برای بازگشایی پرونده‌هایی فراهم می‌کند که موسویان متهم به دست داشتن در آن‌هاست.

رفیق‌دوست اسفند سال گذشته در مصاحبه‌ای اعتراف کرد سپاه پاسداران حسابی مخفی در بانک صادرات شعبه فرانکفورت داشت تا از طریق پول‌شویی، ترور مخالفان حکومت در خارج از کشور را تامین مالی کند.

به گفته این سازمان، اظهارات رفیق‌دوست، همراه با اسناد دادگاه از جمله گزارش‌های اطلاعاتی آلمان که ارتباط سفارت جمهوری اسلامی در شهر بُن با عاملان ترورهای میکونوس از طریق تماس‌های تلفنی رمزگذاری‌شده را نشان می‌دهد، مبنای حقوقی محکمی برای محاکمه موسویان فراهم می‌آورد.

اتحاد علیه مدافعان رژیم جمهوری اسلامی ایران پایان همکاری موسویان با پرینستون را «موفقیتی حاصل تلاش هماهنگ» و البته «تنها نخستین گام» خواند و تاکید کرد مبارزه برای عدالت ادامه خواهد داشت.

بر اساس بیانیه این سازمان، هدف بعدی، کشاندن مسئولان مرتبط با «کارزار جهانی ترور ایران» به دادگاه است.