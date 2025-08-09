Saturday, Aug 9, 2025

صفحه نخست » حسین موسویان پس از ۱۵سال از دانشگاه پرینستون کنار گذاشته شد

mousavian.jpgایران اینترنشنال - دانشگاه پرینستون آمریکا اعلام کرد حسین موسویان، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، از این دانشگاه «بازنشسته» شده است. موسویان به دست داشتن در قتل شماری از چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی در اروپا متهم است.

دانشگاه پرینستون در بیانیه‌ای رسمی، دلیل جدایی موسویان را «بازنشستگی» توصیف کرد.

موسویان به‌عنوان «کارشناس امنیت خاورمیانه و سیاست هسته‌ای» در برنامه علم و امنیت جهانی دانشگاه پرینستون فعالیت می‌کرد.

او متهم است که در ترور دست‌کم ۲۴ مخالف جمهوری اسلامی در اروپا در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی مانند شاپور بختیار، فریدون فرخزاد، عبدالرحمن قاسملو و کاظم رجوی نقش داشته است.

سازمان «اتحاد علیه مدافعان رژیم جمهوری اسلامی ایران» (AAIRIA) شنبه ۱۸ مرداد در بیانیه‌ای، پایان فعالیت ۱۵ ساله موسویان در دانشگاه پرینستون را نتیجه کارزار مستمر و دو ساله این ائتلاف خواند.

این سازمان با اشاره به اتهامات مطرح‌شده علیه موسویان، در بیانیه‌ای از وزارت خارجه آمریکا خواست او را به آلمان مسترد کند تا به‌خاطر نقش خود در قتل ایرانیان خارج از کشور محاکمه شود.

بر اساس این بیانیه، ترورهای رستوران میکونوس و حکم تاریخی دادگاه برلین که جمهوری اسلامی را مسئول قتل چهار مخالف ایرانی در سال ۱۹۹۲ شناخت، می‌تواند و باید مبنای محاکمه موسویان قرار گیرد.

در سال‌های گذشته فعالان سیاسی، مدنی، خانواده‌های دادخواه و چندین نهاد و انجمن بین‌المللی از جمله سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای و «انجمن علمی محققان آمریکا» خواهان اخراج و قطع ارتباط پرینستون با موسویان شده بودند.

فاکس‌نیوز آبان ۱۴۰۲ گزارش داد کمیته آموزش کنگره آمریکا تحقیقات خود را درباره ارتباط دانشگاه پرینستون با موسویان آغاز کرده است.

اتحاد علیه مدافعان رژیم جمهوری اسلامی ایران در ادامه بیانیه خود تاکید کرد موسویان نه پژوهشگری بی‌طرف، بلکه سفیر سابق جمهوری اسلامی است که از فتوای قتل سلمان رشدی دفاع کرده، تبلیغات ضداسرائیلی را ترویج داده، سخنان یهودستیزانه را بازنشر و آشکارا از حزب‌الله و حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا هستند، حمایت کرده است.

به گفته این سازمان، استخدام موسویان در پرینستون و همچنین فعالیت محمد جعفر محلاتی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در کالج اوبرلین، نشان‌دهنده «الگویی نگران‌کننده و منحصربه‌فرد» در مورد حکومت ایران است؛ چرا که سابقه نداشته سفرای پیشین هیچ حکومت سرکوبگر دیگری چنین جایگاه‌های معتبری در دانشگاه‌های آمریکا به‌ دست آورند.

این سازمان تاکید کرد: «این روند به افرادی که مستقیما در ترورها، اقدامات تروریستی و جنایت علیه بشریت نقش داشته‌اند، تریبون و مشروعیت می‌بخشد.»

بر اساس بیانیه اتحاد علیه مدافعان رژیم جمهوری اسلامی ایران، افشاگری‌های تازه محسن رفیق‌دوست، نخستین وزیر سپاه پاسداران، دلایل جدیدی برای بازگشایی پرونده‌هایی فراهم می‌کند که موسویان متهم به دست داشتن در آن‌هاست.

رفیق‌دوست اسفند سال گذشته در مصاحبه‌ای اعتراف کرد سپاه پاسداران حسابی مخفی در بانک صادرات شعبه فرانکفورت داشت تا از طریق پول‌شویی، ترور مخالفان حکومت در خارج از کشور را تامین مالی کند.

به گفته این سازمان، اظهارات رفیق‌دوست، همراه با اسناد دادگاه از جمله گزارش‌های اطلاعاتی آلمان که ارتباط سفارت جمهوری اسلامی در شهر بُن با عاملان ترورهای میکونوس از طریق تماس‌های تلفنی رمزگذاری‌شده را نشان می‌دهد، مبنای حقوقی محکمی برای محاکمه موسویان فراهم می‌آورد.

اتحاد علیه مدافعان رژیم جمهوری اسلامی ایران پایان همکاری موسویان با پرینستون را «موفقیتی حاصل تلاش هماهنگ» و البته «تنها نخستین گام» خواند و تاکید کرد مبارزه برای عدالت ادامه خواهد داشت.

بر اساس بیانیه این سازمان، هدف بعدی، کشاندن مسئولان مرتبط با «کارزار جهانی ترور ایران» به دادگاه است.

مطلب قبلی...
jangi.jpg
"مردم آگاه شوند، شرایط کشور اصلا عادی نیست"
مطلب بعدی...
chibanner.jpg
حدس بزنید این نمودار ترسناک چیست

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar9.jpg
نگاهی به زندگی خصوصی نیلوفر شهیدی بازیگر سریال‌ حکومتی «گاندو»
daily9.jpg
رفتارهایی که نشان می دهد شما بی کلاس هستید!
one9.jpg
تصاویر دیده نشده از هژبر یزدانی فعال اقتصادی قبل از انقلاب
oholic9.jpg
اگر این نشانه هارو توی پاهات دیدی باید احساس خطر کنی
daily25-1.jpg
لباس سوزان روشن در کنسرت دبی خبرساز شد
goftar5-1.jpg
روحانی بدنسازی که با لباس روحانیت خداحافظی کرد
goftar8-1.jpg
دریافت جایزه جشنواره لوکارنو توسط گلشیفته فراهانی از دستان زر امیرابراهیمی
dialy.jpg
حضور زنان در عرصه تئاتر ایران مدیون این زن است

از سایت های دیگر

چرا آمریکایی‌ها در اروپا عوض چاق شدن، لاغر می‌شوند؟
جمهوری اسلامی؛ شش جبهه بجای «شش ارتش»‍
سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی
راه اندازی بیزنس و امور اقامتی در امارات متحد عربی

پر بیننده ترین ها



one8.jpg
سازمان مجاهدین خلق از ابتدا تا امروز
oholic10-1.jpg
روایت جنجالی داکوتا جانسون درباره آلفرد هیچکاک
one7.jpg
پوشش زنان در کنکور ۵۰ سال قبل
gtv.jpg
راه معکوس کردن روند پیری و ترمیم پوست پیدا شد
one7-2.jpg
سالگرد ترور شاپور بختیار و تصاویر کمتر دیده شده از او
newso.jpg
مردی که شاه را برای همیشه به مصر فرستاد

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy