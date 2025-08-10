انتشار تصاویر تازه‌ای از آسمان شب مریخ در شبکه‌های اجتماعی، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. سیاره‌ای که حدود ۲۲۵ میلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد. این نما، منظره‌ای خیره‌کننده از پهنه کیهان را به نمایش می‌گذارد. به گفته کارشناسان، چنین صحنه‌هایی علاوه بر زیبایی بی‌همتا، می‌تواند در مطالعات نجومی و شناخت شرایط نوری مریخ نیز نقش مهمی ایفا کند.

