انتشار تصاویر تازهای از آسمان شب مریخ در شبکههای اجتماعی، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. سیارهای که حدود ۲۲۵ میلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد. این نما، منظرهای خیرهکننده از پهنه کیهان را به نمایش میگذارد. به گفته کارشناسان، چنین صحنههایی علاوه بر زیبایی بیهمتا، میتواند در مطالعات نجومی و شناخت شرایط نوری مریخ نیز نقش مهمی ایفا کند.
انتشار تصاویر تازهای از آسمان شب مریخ در شبکههای اجتماعی، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. سیارهای که حدود ۲۲۵ میلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد. این نما، منظرهای خیرهکننده از پهنه کیهان را به نمایش میگذارد. به گفته کارشناسان، چنین صحنههایی علاوه بر زیبایی بیهمتا، می... pic.twitter.com/41WpB4jxsV-- independentpersian (@indypersian) August 9, 2025
صحبت ها و پیش بینی های ظریف که به واقعیت پیوستند
بیبرقی در بخش شیمی درمانی بیمارستان رجایی بابلسر