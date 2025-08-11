Monday, Aug 11, 2025

صفحه نخست » هدیه ویژه استاندار قزوین به خبرنگاران

10-1.jpgایران اینترنشنال - برخی خبرنگاران در ایران با انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی خود خبر دادند که استانداری قزوین روز یک‌شنبه در مراسمی به مناسبت روز خبرنگار به‌عنوان هدیه به آن‌ها چند بسته چیپس داده است.

ابوالفضل شالی یکی از این خبرنگاران در ایکس نوشت که بسته چیپس را پاره کرده است. سینا جهانی، خبرنگار دیگر هم نوشت در قزوین، در همایشی به مناسبت روز خبرنگار با حضور فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس به خبرنگارها «۳ بسته چیپس» هدیه دادند.

موضوع هدایای روز خبرنگار همواره با موضع‌گیری انتقادی برخی روزنامه‌نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به این اقدام مواجه بوده است.

