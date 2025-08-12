Tuesday, Aug 12, 2025

farib.jpgایندیپندنت فارسی - مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری ژاپنی «کیودو» گفت: «اگر آمریکا بر غنی‌سازی صفر درباره برنامه اتمی تهران اصرار کند، توافقی در کار نخواهد بود.» او تاکید کرد: «واشینگتن باید تضمین دهد که در صورت ازسرگیری مذاکرات، دوباره به ایران حمله نکند.»

به گفته تخت‌روانچی، «توقف کامل غنی‌سازی و اعمال محدودیت بر برنامه موشکی ایران منتفی است، اما تهران می‌تواند در چارچوب یک توافق عادلانه و برد-برد با محدودیت‌های موقت بر فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز موافقت کند.» او آمریکا را متهم کرد که «با آغاز مذاکرات و همزمان مشارکت در اقدامات نظامی، تهران را فریب داده است.»

تخت‌روانچی افزود: «پیام‌هایی میان ایران و آمریکا از طریق واسطه‌ها رد و بدل می‌شود و هرچند تهران برای آغاز گفتگوها آماده است، اما هنوز زمان مشخصی برای دور بعدی مذاکرات تعیین نشده است.»

aref.jpgمحمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان: شرایط مناسب باشد می‌توانیم مستقیم با آمریکا مذاکره کنیم

ایران اینترنشنال - محمدرضا عارف، معاون اول رییس دولت جمهوری اسلامی، گفت: «رفتار نظام جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات در مسیری است که مردم می‌خواهند و حتی اگر شرایط مناسب باشد می‌تواند مذاکرات مستقیم انجام شود.»

او افزود: «باید دید کشورهایی که با آمریکا مذاکره کردند تا چه میزان توانستند به منافعی برسند، البته در قاموس جمهوری اسلامی ایران مذاکره نکردن نیست اما ذات آمریکا بر این است که منویات خود را دیکته کند که ملت ایران زیر بار چنین مذاکره‌ای نرفته است و به دولت نیز اجازه نمی‌دهند.»

عارف گفت: «ما با عزت مذاکره خواهیم کرد و از غنی‌سازی نمی‌گذریم و طرح غنی‌سازی صفر یک شوخی بزرگ است.»

