Wednesday, Aug 13, 2025

صفحه نخست » بمبی ساعتی پس از جنگ ۱۲ روزه در کنار مناطق مسکونی تهران

روزنامه هم‌میهن با اشاره به برخورد موشک به انبار نفت شهران در جریان جنگ ۱۲ روزه، از امکان و احتمال انفجار آن با عنوان «بمب ساعتی» یاد کرد و از ترس و نگرانی ساکنان خانه‌های اطراف این منطقه در تهران خبر داد.

هم‌میهن ۲۲ مرداد در گزارشی نوشت ساکنان خانه‌هایی در شهران پس از حمله بامداد ۲۵ خرداد به چند مخزن انبار نفت، دچار این ترس شده‌اند که: «اگر داخل آن چند مخزن بنزین بود، چه می‌شد؟»

بر اساس این گزارش، یک دیوار بتنی بلند در انتهای خیابان منتهی به انبار نفت، تاسیسات را از خانه‌های اطرافش جدا کرده است اما ۱۱ مخزن داخل این محدوده هنوز دیواربه‌دیوار خانه‌های مسکونی‌اند.

هم‌میهن به نقل از ساکنان منطقه شهران نوشت پس از برخورد موشک با مخزن و شنیده شدن صدایی عجیب،‌ برق قطع شد و بسیاری از اهالی از خانه‌هایشان خارج شدند.

یکی از اهالی گفت که آن‌ها نمی‌دانستند شب حمله باید چه کنند و فقط خانه را تخلیه کردند و با وسایلی اندک، برای حدود ۱۵ روز منطقه را ترک کردند.

به گفته ساکنان منطقه، تا امروز از سمت آتش‌نشانی و شهرداری درباره حفظ جان شهروندان در مواقع خطر، آموزشی داده نشده است.

تا یک ‌هفته بعد از انفجار، بسیاری از خانه‌ها و مجتمع‌های اطراف انبار نفت خالی بودند.

انبار نفت هم تا چند روز بعد از انفجار می‌سوخت و بعد از پایان جنگ، منطقه «سبز» اعلام شد.

ساکنان بعد از جنگ برگشتند اما به گفته هم‌میهن، هنوز نگرانند دوباره اتفاقی بیفتد؛ چون «جنگ تمام نشده و انبار نفت هنوز همان‌جاست».

یک شهروند به هم‌میهن گفت: «پست برق نزدیک این‌جا هم خطرناک است. آن را نمی‌توان جابه‌جا کرد ولی می‌‌شود مسیر تانکرهای انبار نفت را تغییر داد.»

naft.jpgپیش از جنگ درباره خطر انبار نفت هشدار داده شده بود

ایران اینترنشنال - در سال‌های گذشته و حتی پیش از حمله اسرائیل نیز ساکنان این منطقه نگرانی‌هایی درباره مجاورت انبار نفت با خانه‌ها و احتمال انفجار مخازن این تاسیسات داشتند.

در این سال‌ها چندین حادثه نیز در این محل رخ داده است.

سال ۸۷ یکی از تانکر‌های این انبار که حامل ۳۰ هزار لیتر بنزین بود، در بلوار شهران واژگون شد و سوخت آن، اطراف خانه‌های مسکونی تخلیه شد.

اواخر فروردین و اسفند سال ۸۵ هم دو حادثه مشابه در شهران و اطراف مجتمع کوهپایه و شهر زیبا رخ داد.

به گفته اهالی، یک‌بار یکی از همین کامیون‌ها ترمزش برید و داخل فروشگاه رفاه رفت و یک‌بار هم یک تانکر چپ شد و بنزینش در خیابان به راه افتاد.

تاسیسات انبار نفت شمال‌ غرب تهران سال ۱۳۵۳ و حدود ۴۴ سال پیش از تصویب قانون ممنوعیت ساخت‌وساز در حریم گسل‌های تهران احداث شد.

بر اساس گزارش هم‌میهن، زمان ساخت این انبار خبری از ساخت‌وساز در حریمش نبود و حتی کسی نمی‌دانست این تاسیسات روی گسل زلزله شمال ‌غرب تهران یعنی گسل مشا ساخته شده و قرار است آن را به یک «بمب هیدروژنی» تبدیل کند.

بر پایه اعلام کارفرما یعنی شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، بعد از تصویب قانون ساخت و ساز در اطراف گسل‌ها، اقداماتی برای مقاوم‌سازی مجموعه انبار نفت شهران انجام گرفت اما درباره جابه‌جایی و احتمال گسیختگی گسلی اقدامی انجام نشد.

در طول سال‌های گذشته شهروندان نه تنها نگرانی خود را درباره استشمام بوی شدید گاز، ‌تردد تانکرها در کوچه‌های مسکونی و احتمال انفجار بیان کرده‌اند که سازمان مدیریت بحران شهر تهران و شورای شهر نیز درباره پیامدهای وجود یک تاسیسات نفتی در میان منطقه‌ای مسکونی اعلام خطر کرده‌اند.

در یک نمونه، مجید فراهانی، رییس سابق کمیته بودجه شورای شهر تهران، پس از انفجار بزرگ بندر بیروت در مرداد ۹۹ هشدار داد به‌دلیل وجود انبار نفت در داخل بافت مسکونی شهران، «فاجعه‌ای دهشتناک‌تر از بیروت» در کمین تهران است.

فراهانی همان سال گفت حدود ۳۰۰ تانکر ۳۰ هزار لیتری حمل سوخت، روزانه از طریق خیابان‌ها و کوچه‌های شهران به این تاسیسات می‌روند.

مطلب قبلی...
lari.jpg
نمونه ای دیگر از برکات نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان
مطلب بعدی...
pezwater.jpg
واکنش پزشکیان به پیشنهاد نتانیاهو برای حل مشکل آب ایران

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar13-1.jpg
لادن طباطبایی در کنار فرزندان و عروسش در امریکا
gooyatv13.jpg
تازه ترین تصاویر از پسر و نوه پهلوان تختی در یک عروسی
goftar13.jpg
مراسم تجدید عهد زناشویی بروکلین بکهام بدون حضور پدر و مادرش
oholic13-1.jpg
روانپریشی، اسکیزوفرنیا و جنون در کمین مصرف کنندگان گل
goftar13-2.jpg
صحرا اسدالهی؛ از اجرای برنامه تلویزیونی تا شهرت با «فروشنده» اصغر فرهادی
daily13.jpg
کینه دو برادر که دنیای ورزش را تغییر داد
daily12-1.jpg
بوسه جنجالی سینا مهراد بازیگر بر دستان آزیتا حاجیان در اکران مردمی سریال از یادرفته
goftar18.jpg
افشاگری عبدالرضا داوری در مورد اصالت یهودی خانواده نادر طالب زاده

از سایت های دیگر

کاریکاتور: رهبری گروگانگیر حرفه‌ای
از دونالد ترامپ چه باقی خواهد ماند؟ از زبان یک عکس
حکم عجیب دادگاه تبریز در ثبت روابط جنسی توسط ابزار الکترونیک
مدل جدید علمی برای سفر در زمان و «دیدار با خود در گذشته»

پر بیننده ترین ها



araqchi.jpg
تصاویر مجری لبنانی مصاحبه کننده با عباس عراقچی خبرساز شد
daily12.jpg
پوشش تابستانی مهسا خانپور همسر اول علی دایی
foodbanner.jpg
منفورترین غذاهای ایرانی مشخص شدند
goftar1-1.jpg
این ۷ نشانه می گوید بدون اینکه خودتان بدانید آدم بدی هستید
goftar22-1.jpg
اشتباهات طراحی که صاحبان آپارتمان های کوچک اغلب مرتکب می شوند
daily11-1.jpg
تصاویری که به مناسبت تولد پگاه آهنگرانی در فضای مجازی وایرال شد

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy