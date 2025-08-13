روزنامه هم‌میهن با اشاره به برخورد موشک به انبار نفت شهران در جریان جنگ ۱۲ روزه، از امکان و احتمال انفجار آن با عنوان «بمب ساعتی» یاد کرد و از ترس و نگرانی ساکنان خانه‌های اطراف این منطقه در تهران خبر داد.

هم‌میهن ۲۲ مرداد در گزارشی نوشت ساکنان خانه‌هایی در شهران پس از حمله بامداد ۲۵ خرداد به چند مخزن انبار نفت، دچار این ترس شده‌اند که: «اگر داخل آن چند مخزن بنزین بود، چه می‌شد؟»

بر اساس این گزارش، یک دیوار بتنی بلند در انتهای خیابان منتهی به انبار نفت، تاسیسات را از خانه‌های اطرافش جدا کرده است اما ۱۱ مخزن داخل این محدوده هنوز دیواربه‌دیوار خانه‌های مسکونی‌اند.

هم‌میهن به نقل از ساکنان منطقه شهران نوشت پس از برخورد موشک با مخزن و شنیده شدن صدایی عجیب،‌ برق قطع شد و بسیاری از اهالی از خانه‌هایشان خارج شدند.

یکی از اهالی گفت که آن‌ها نمی‌دانستند شب حمله باید چه کنند و فقط خانه را تخلیه کردند و با وسایلی اندک، برای حدود ۱۵ روز منطقه را ترک کردند.

به گفته ساکنان منطقه، تا امروز از سمت آتش‌نشانی و شهرداری درباره حفظ جان شهروندان در مواقع خطر، آموزشی داده نشده است.

تا یک ‌هفته بعد از انفجار، بسیاری از خانه‌ها و مجتمع‌های اطراف انبار نفت خالی بودند.

انبار نفت هم تا چند روز بعد از انفجار می‌سوخت و بعد از پایان جنگ، منطقه «سبز» اعلام شد.

ساکنان بعد از جنگ برگشتند اما به گفته هم‌میهن، هنوز نگرانند دوباره اتفاقی بیفتد؛ چون «جنگ تمام نشده و انبار نفت هنوز همان‌جاست».

یک شهروند به هم‌میهن گفت: «پست برق نزدیک این‌جا هم خطرناک است. آن را نمی‌توان جابه‌جا کرد ولی می‌‌شود مسیر تانکرهای انبار نفت را تغییر داد.»