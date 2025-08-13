روزنامه هممیهن با اشاره به برخورد موشک به انبار نفت شهران در جریان جنگ ۱۲ روزه، از امکان و احتمال انفجار آن با عنوان «بمب ساعتی» یاد کرد و از ترس و نگرانی ساکنان خانههای اطراف این منطقه در تهران خبر داد.
هممیهن ۲۲ مرداد در گزارشی نوشت ساکنان خانههایی در شهران پس از حمله بامداد ۲۵ خرداد به چند مخزن انبار نفت، دچار این ترس شدهاند که: «اگر داخل آن چند مخزن بنزین بود، چه میشد؟»
بر اساس این گزارش، یک دیوار بتنی بلند در انتهای خیابان منتهی به انبار نفت، تاسیسات را از خانههای اطرافش جدا کرده است اما ۱۱ مخزن داخل این محدوده هنوز دیواربهدیوار خانههای مسکونیاند.
هممیهن به نقل از ساکنان منطقه شهران نوشت پس از برخورد موشک با مخزن و شنیده شدن صدایی عجیب، برق قطع شد و بسیاری از اهالی از خانههایشان خارج شدند.
یکی از اهالی گفت که آنها نمیدانستند شب حمله باید چه کنند و فقط خانه را تخلیه کردند و با وسایلی اندک، برای حدود ۱۵ روز منطقه را ترک کردند.
به گفته ساکنان منطقه، تا امروز از سمت آتشنشانی و شهرداری درباره حفظ جان شهروندان در مواقع خطر، آموزشی داده نشده است.
تا یک هفته بعد از انفجار، بسیاری از خانهها و مجتمعهای اطراف انبار نفت خالی بودند.
انبار نفت هم تا چند روز بعد از انفجار میسوخت و بعد از پایان جنگ، منطقه «سبز» اعلام شد.
ساکنان بعد از جنگ برگشتند اما به گفته هممیهن، هنوز نگرانند دوباره اتفاقی بیفتد؛ چون «جنگ تمام نشده و انبار نفت هنوز همانجاست».
یک شهروند به هممیهن گفت: «پست برق نزدیک اینجا هم خطرناک است. آن را نمیتوان جابهجا کرد ولی میشود مسیر تانکرهای انبار نفت را تغییر داد.»
پیش از جنگ درباره خطر انبار نفت هشدار داده شده بود
ایران اینترنشنال - در سالهای گذشته و حتی پیش از حمله اسرائیل نیز ساکنان این منطقه نگرانیهایی درباره مجاورت انبار نفت با خانهها و احتمال انفجار مخازن این تاسیسات داشتند.
در این سالها چندین حادثه نیز در این محل رخ داده است.
سال ۸۷ یکی از تانکرهای این انبار که حامل ۳۰ هزار لیتر بنزین بود، در بلوار شهران واژگون شد و سوخت آن، اطراف خانههای مسکونی تخلیه شد.
اواخر فروردین و اسفند سال ۸۵ هم دو حادثه مشابه در شهران و اطراف مجتمع کوهپایه و شهر زیبا رخ داد.
به گفته اهالی، یکبار یکی از همین کامیونها ترمزش برید و داخل فروشگاه رفاه رفت و یکبار هم یک تانکر چپ شد و بنزینش در خیابان به راه افتاد.
تاسیسات انبار نفت شمال غرب تهران سال ۱۳۵۳ و حدود ۴۴ سال پیش از تصویب قانون ممنوعیت ساختوساز در حریم گسلهای تهران احداث شد.
بر اساس گزارش هممیهن، زمان ساخت این انبار خبری از ساختوساز در حریمش نبود و حتی کسی نمیدانست این تاسیسات روی گسل زلزله شمال غرب تهران یعنی گسل مشا ساخته شده و قرار است آن را به یک «بمب هیدروژنی» تبدیل کند.
بر پایه اعلام کارفرما یعنی شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی، بعد از تصویب قانون ساخت و ساز در اطراف گسلها، اقداماتی برای مقاومسازی مجموعه انبار نفت شهران انجام گرفت اما درباره جابهجایی و احتمال گسیختگی گسلی اقدامی انجام نشد.
در طول سالهای گذشته شهروندان نه تنها نگرانی خود را درباره استشمام بوی شدید گاز، تردد تانکرها در کوچههای مسکونی و احتمال انفجار بیان کردهاند که سازمان مدیریت بحران شهر تهران و شورای شهر نیز درباره پیامدهای وجود یک تاسیسات نفتی در میان منطقهای مسکونی اعلام خطر کردهاند.
ویدیوی دریافتی در بامداد یکشنبه ۲۵ خرداد نشان میدهد آتشسوزی در انبار نفت شهران پس از حمله اسرائیل هنوز ادامه دارد. pic.twitter.com/wXHRug2I9u-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) June 15, 2025
در یک نمونه، مجید فراهانی، رییس سابق کمیته بودجه شورای شهر تهران، پس از انفجار بزرگ بندر بیروت در مرداد ۹۹ هشدار داد بهدلیل وجود انبار نفت در داخل بافت مسکونی شهران، «فاجعهای دهشتناکتر از بیروت» در کمین تهران است.
فراهانی همان سال گفت حدود ۳۰۰ تانکر ۳۰ هزار لیتری حمل سوخت، روزانه از طریق خیابانها و کوچههای شهران به این تاسیسات میروند.
نمونه ای دیگر از برکات نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان