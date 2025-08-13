ایران اینترنشنال - مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، پیام ویدیویی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، درباره بحران آب در ایران و امکان انتقال تکنولوژی و کارشناسی اسرائیل برای حل آن را «سراب» خواند.
پزشکیان چهارشنبه ۲۲ مرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رژیمی که مردم غزه را از آب و غذا محروم کرده میخواهد برای مردم ایران آب بیاورد؟ چه سرابی.»
نتانیاهو ۲۱ مرداد در پیامی ویدیویی خطاب به مردم ایران، به بحران کمبود آب در کشور اشاره کرد و با تاکید بر اینکه عطش آب در ایران تنها با عطش آزادی برابری میکند، گفت اکنون زمان «مبارزه برای آزادی» فرا رسیده است.
در این پیام خطاب به مردم ایران آمده است: «در این تابستان سوزان، شما حتی آب پاکیزه و خنک برای فرزندانتان ندارید. این نهایت ریاکاری است. بیاحترامی آشکار به مردم ایران است. شما شایسته چنین وضعیتی نیستید.»
تصویر منتشر شده در صفحه رسمی ارتش دفاعی اسرائیل به فارسی در ایکس
رسانههای ایران ۱۲ مرداد گزارش دادند ذخایر آبی ۱۹ سد بزرگ و مهم کشور به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافته است.
صفحه ارتش اسرائیل در شبکه ایکس ۲۲ مرداد طرحی نمادین از علی خامنهای در حال آب دادن به گلدانهایی خشکیده منتشر کرد که روی هر کدام تصویر یکی از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی درج شده بود.
ارتش اسرائیل در این پست نوشت جمهوری اسلامی سالهاست که آب دادن به نیروهای نیابتی شکستخوردهاش را بر آبیاری خاک خود، توسعه زیرساختهای کشور و نجات شهروندانش از تشنگی، ترجیح داده است.
پیش از این گیلا گملیل، وزیر علم و فناوری اسرائیل، با یادآوری بازدید پیشین خود به همراه شاهزاده رضا پهلوی از تاسیسات آبشیرینکن «شورک» در اسرائیل، در پیامی در شبکه ایکس به بحران شدید آب در ایران اشاره کرد.
او نوشت: «امروز، با توجه به شرایط دشوار کمآبی که ملت ایران با آن روبهرو هستند، نتانیاهو پیامی روشن برای ایرانیان دارد؛ به محض آنکه آزاد شوید، اسرائیل با فناوریهای پیشرفته بازیافت آب در کنار شما خواهد بود تا آیندهای بهتر، ایمن و پایدار برایتان تضمین کند.»
در روزهای اخیر که موج گرمای تابستان شدت گرفته، بحران آب و برق به یکی از اصلیترین چالشهای زیستی و معیشتی مردم در استانهای مختلف ایران تبدیل شده است.
روایتهای رسمی و مردمی از نقاط مختلف کشور از کمبود شدید منابع، سوءمدیریت و نارضایتی گسترده حکایت دارند.
مسئولان جمهوری اسلامی در حالی مردم را به صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف فرا میخوانند که خود از حل ریشهای بحرانهای ساختاری و مدیریتی در حوزه آب و برق ناتوان بودهاند و اکنون تعطیلی استانهای مختلف کشور را بهعنوان راهکاری موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع به کار گرفتهاند.
