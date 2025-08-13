Wednesday, Aug 13, 2025

صفحه نخست » حمله "گشت ارشاد" به بانوی مسلمان کم حجاب در بلژیک

در شهر آنتورپ بلژیک، زنی مسلمان در هوای گرم با شانه‌ها و بازوهای برهنه بیرون رفته است. گروهی از «برادران مسلمان» که از آنجا عبور می‌کردند، به او حمله کرده و به‌طور وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار می دهند.

این همان چیزی است که قرار است بزودی در تمام کشورهای غربی به واقعیت تبدیل شود...

