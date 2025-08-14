«بنیامین نتانیاهو»، در یک پیام ویدیویی تازه برای ایرانیان که بیست‌ویکم مرداد پخش شد، وعده همراهی با ایرانیان در راه آزادی و در برابر «مستبدان تهران» را داد و در توضیح وضعیت اختناقی که جمهوری اسلامی بر پا کرده، گفت که چرا باید کتاب‌های نویسندگان ایرانی در خارج از کشورشان منتشر شود و سپس به کتاب‌هایی که روی میزش بود اشاره کرد

فرامرز داور - ایران وایر

روی میز کار نخست‌وزیر اسراییل چهار کتاب به زبان انگلیسی از چهار نویسنده ایرانی بود که همه آن‌ها بیرون ایران منتشر شده‌اند. این کتاب‌ها کدامند؟

«راه دموکراسی در ایران» کتابی که نتانیاهو آن را به‌دست گرفت

کتابی که نتانیاهو آن را برداشت و با دست به مخاطبان نشان داد، «راه دموکراسی در ایران» نوشته «اکبر گنجی»، با مقدمه‌ای از «عباس میلانی» است که در آوریل۲۰۰۸ توسط انتشارات «ام‌آی‌تی» منتشر شد.

کتاب شامل چهار مقاله درباره راه دستیابی ایران به آینده‌ای صلح‌آمیز و دموکراتیک است.

اکبر گنجی که برخی زمانی او را «مشهورترین مخالف ایرانی» می‌نامیدند، عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، اما از این نهاد خارج شد و همزمان با ریاست‌جمهوری «محمد خاتمی» به روزنامه‌نگاری تحقیقی روی آورد و در روزنامه‌های اصلاح‌طلب و تا حدودی مستقل ایران می‌نوشت.

بیست‌و‌پنج سال پیش گنجی دستگیر و به شش‌سال زندان محکوم و از فعالیت روزنامه‌نگاری منع شد. در خاطرات «اکبر هاشمی رفسنجانی» آمده است که شخص «علی خامنه‌ای» به‌دنبال دستگیری و محاکمه گنجی بود. اعتصاب غذای هشتادروزه او در سال پایانی زندان، جامعه بین‌المللی حقوق‌بشر را به واکنش واداشت.

کتاب «راه دموکراسی در ایران»، از منظر یک مسلمان نوشته شده و ندایی پرشور برای حقوق‌بشر جهانی و حق برخورداری از دموکراسی است. گنجی در آن اهداف و ابزارهای جنبش دموکراسی‌خواهی ایران، چرایی برتری حقوق زنان بر برخی برداشت‌های فقهی از قوانین اسلامی و چگونگی کمک غرب به ترویج دموکراسی در ایران را با تاکید بر مخالفت قاطع با مداخله مستقیم آمریکا و دیگر کشورهای اسلامی تشریح می‌کند.

گنجی در سراسر کتاب، به‌طور پیوسته از حقوق جهانی مبتنی بر انسانیت مشترک دفاع کرده و تصویری از امکان‌ها و موانع بهبود حقوق‌بشر و ترویج دموکراسی در جهان اسلام ارایه داده است. او پس از این‌که کتابش از سوی نتانیاهو نشان داده شد، به‌شدت از آن انتقاد کرد.

«سفر از سرزمین نه»؛ کتابی از یک نویسنده ایرانی-یهودی