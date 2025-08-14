«بنیامین نتانیاهو»، در یک پیام ویدیویی تازه برای ایرانیان که بیستویکم مرداد پخش شد، وعده همراهی با ایرانیان در راه آزادی و در برابر «مستبدان تهران» را داد و در توضیح وضعیت اختناقی که جمهوری اسلامی بر پا کرده، گفت که چرا باید کتابهای نویسندگان ایرانی در خارج از کشورشان منتشر شود و سپس به کتابهایی که روی میزش بود اشاره کرد
فرامرز داور - ایران وایر
روی میز کار نخستوزیر اسراییل چهار کتاب به زبان انگلیسی از چهار نویسنده ایرانی بود که همه آنها بیرون ایران منتشر شدهاند. این کتابها کدامند؟
«راه دموکراسی در ایران» کتابی که نتانیاهو آن را بهدست گرفت
کتابی که نتانیاهو آن را برداشت و با دست به مخاطبان نشان داد، «راه دموکراسی در ایران» نوشته «اکبر گنجی»، با مقدمهای از «عباس میلانی» است که در آوریل۲۰۰۸ توسط انتشارات «امآیتی» منتشر شد.
کتاب شامل چهار مقاله درباره راه دستیابی ایران به آیندهای صلحآمیز و دموکراتیک است.
اکبر گنجی که برخی زمانی او را «مشهورترین مخالف ایرانی» مینامیدند، عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، اما از این نهاد خارج شد و همزمان با ریاستجمهوری «محمد خاتمی» به روزنامهنگاری تحقیقی روی آورد و در روزنامههای اصلاحطلب و تا حدودی مستقل ایران مینوشت.
بیستوپنج سال پیش گنجی دستگیر و به ششسال زندان محکوم و از فعالیت روزنامهنگاری منع شد. در خاطرات «اکبر هاشمی رفسنجانی» آمده است که شخص «علی خامنهای» بهدنبال دستگیری و محاکمه گنجی بود. اعتصاب غذای هشتادروزه او در سال پایانی زندان، جامعه بینالمللی حقوقبشر را به واکنش واداشت.
کتاب «راه دموکراسی در ایران»، از منظر یک مسلمان نوشته شده و ندایی پرشور برای حقوقبشر جهانی و حق برخورداری از دموکراسی است. گنجی در آن اهداف و ابزارهای جنبش دموکراسیخواهی ایران، چرایی برتری حقوق زنان بر برخی برداشتهای فقهی از قوانین اسلامی و چگونگی کمک غرب به ترویج دموکراسی در ایران را با تاکید بر مخالفت قاطع با مداخله مستقیم آمریکا و دیگر کشورهای اسلامی تشریح میکند.
گنجی در سراسر کتاب، بهطور پیوسته از حقوق جهانی مبتنی بر انسانیت مشترک دفاع کرده و تصویری از امکانها و موانع بهبود حقوقبشر و ترویج دموکراسی در جهان اسلام ارایه داده است. او پس از اینکه کتابش از سوی نتانیاهو نشان داده شد، بهشدت از آن انتقاد کرد.
«سفر از سرزمین نه»؛ کتابی از یک نویسنده ایرانی-یهودی
کتاب دومی که روی میز نخستوزیر اسراییل بود، «سفر از سرزمین نه» نام داشت و نویسنده آن «رویا حکاکیان» است که بیستویک سال پیش منتشر شد و به محبوبیتی بینالمللی رسید.
رویا حکاکیان، نویسنده، شاعر و روزنامهنگار ایرانی-آمریکایی است. کتاب او روایتی صمیمانه از دوره نوجوانی نویسنده در دوران بعد از انقلاب بهمن۵۷ در ایران است. حکاکیان آن سالها را بهعنوان تجربه انقلاب، جنگ و مهاجرت از نگاه یک دختر جوان یهودی روایت کرده است.
منتقدان نوشتند که حکاکیان با نثری روایی و بیپیرایه توانسته است روایت خاص خود از انقلاب و تاثیرات آن بر زندگی شخصی و اجتماعیاش را ارایه دهد. کتابش پس از انتشار، بهویژه، بهدلیل صداقت و حس مشترک انسانیاش بسیار مورد توجه قرار گرفت. «سفر از سرزمین نه» در کنار آثاری مثل «پرسپولیس» اثر «مرجان ساتراپی» و «لبخندهای بیگناه» از «فیروزه جزایری دوما»، بخشی از موج ادبیات مهاجرت ایرانیان بعد از انقلاب است که برای مخاطب غربی، درک ملموستری از زندگی در ایران پس از انقلاب بهمن۵۷ و دشواری فزایندهای که بر ایرانیان تحمیل شد، فراهم کرده است.
کتاب در قالب خاطرهنویسی است و با زاویه دید اول شخص روایت میشود. کتاب رویا حکاکیان داستان او از کودکی در خانوادهای یهودی در تهران شروع میشود و بهتدریج با رخدادهای انقلاب۱۳۵۷، تغییر فضای اجتماعی و فشارهای ایدئولوژیک بر اقلیتها پیش میرود.
کشمکش بین هویت ایرانی، مذهبی و جنسیت، روایت سرکوب سیاسی و اجتماعی و تغییرات پس از انقلاب و محدودیتهای حکومت روحانیون بر زندگی، بهخصوص برای زنان و اقلیتها و سرانجام مهاجرت و تبعید که احساس از دستدادن خانه و میهن و تلاش برای بازسازی هویت در سرزمین جدید را در برمیگیرد، شاکله اصلی کتاب است.
«قفس طلایی»؛ نوشته روایی حقوقی از ظلم در ایران به قلم شیرین عبادی
سومین کتاب روی میز نتانیاهو، «قفس طلایی»، نوشته «شیرین عبادی» حقوقدان و اولین ایرانی برنده جایزه صلح نوبل است که پس از انتخابات بحثبرانگیز ریاست جمهوری سال۱۳۸۸ از ایران برای سفر خارج شد و سپس حکومت با پروندهسازی وسیع و مصادره اموالش، راه بازگشت او به خانهاش را مسدود کرد.
کتاب «قفس طلایی» یک بیوگرافی به قلم نویسنده و تحلیلی است که به تجربههای شخصی و حرفهای او بهعنوان یک وکیل و فعال حقوقبشر در ایران میپردازد.
شیرین عبادی در این کتاب بهطور ویژه به مسایل حقوقی و اجتماعی زنان در ایران و چالشهای آنان در زندگی روزمره میپردازد و با مثالهای واقعی، محدودیتها و تبعیضهای قانونی را توضیح میدهد. او همچنین داستانهای واقعی پروندههای قضایی را بیان میکند که در آنها تلاش کرده حقوق افراد تحت ظلم، از جمله کودکان، زنان و اقلیتها، را دفاع کند.
علاوه بر این، عبادی جنبههای شخصی زندگی خود و فشارهایی که بهعنوان یک زن حقوقدان در ایران تجربه کرده، مطرح میکند. عنوان کتاب نیز بهصورت استعاری بیانگر محدودیتها و محدودیتهای اجتماعی و قانونی است که زنان ایرانی با آن مواجه هستند، حتی زمانی که در ظاهر آزادی دارند.
«قفس طلایی»، دعوت به تفکر درباره حقوقبشر، عدالت اجتماعی و برابری جنسیتی و سندی تاریخی و اجتماعی از ایران معاصر و چالشهای حقوقی و اجتماعی زنان تحت حکمرانی مستبدانه جمهوری اسلامی است.
«خارج از ایران»، نوشته سوسن آزادی
کتاب آخری که روی میز نتانیاهو بود، کتاب «خارج از ایران» نوشته «سوسن آزادی» بود.
این کتاب یک اثر مستند و تحلیلی است که به بررسی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایرانیان مقیم خارج از کشور میپردازد. کتاب بهویژه بر تجربههای مهاجران ایرانی در جوامع غربی تمرکز دارد و چالشهای هویت، تبعیض و تعاملات فرهنگی را از زاویهای انتقادی بررسی میکند.
اثر سوسن آزادی برای علاقهمندان به مطالعات مهاجرت، جامعهشناسی فرهنگی و تحلیلهای اجتماعی درباره ایرانیان خارج از کشور، منبعی ارزشمند است. کتاب بهعنوان یک اثر پژوهشی، با استفاده از دادههای میدانی و مصاحبههای عمیق، به تحلیل رفتارها، نگرشها و تجربیات ایرانیان مهاجر پرداخته و درباره چگونگی شکلگیری هویتهای دوگانه و چالشهای ناشی از آن در میان مهاجران ایرانی نوشته است.
سوسن آزادی در «خارج از ایران» تاثیرات فرهنگی و اجتماعی مهاجرت را مورد بررسی قرار میدهد. او در اثر خود نشان داده که مهاجران با چه نوع تبعیضها و موانعی روبهرو هستند، از جمله مسایل مربوط به اشتغال، تحصیل و تعامل با نهادهای اجتماعی و دولتی کشورهای میزبان.
موضوع او یعنی مهاجرت که انقلاب بهمن۵۷ اثری عظیم بر آن داشته و موجب خروج میلیونها نفر از ایران شده، بیش از همیشه اکنون یک اثر خواندنی برای فهم مسایلی است که ایرانیان در گوشه و کنار جهان با آن دستوپنجه نرم میکنند یا پیشتر با رنجهای آن مواجه شدهاند.