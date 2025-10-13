ایران وایر - زهرا قائمی، عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران، توسط همسرش به قتل رسید. انگیزه این قتل تاکنون مشخص نشده است.

به گزارش منابع حقوق بشری، روز شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴، زهرا قائمی، مدرس گروه آموزشی مطالعات زنان و خانواده در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در منزل خود در تهران توسط همسرش خفه شد و جان باخت.