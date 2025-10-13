Monday, Oct 13, 2025

صفحه نخست » مدرس دانشگاه تهران، توسط همسرش کشته شد

ایران وایر - زهرا قائمی، عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران، توسط همسرش به قتل رسید. انگیزه این قتل تاکنون مشخص نشده است.

mlarge.jpgبه گزارش منابع حقوق بشری، روز شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴، زهرا قائمی، مدرس گروه آموزشی مطالعات زنان و خانواده در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در منزل خود در تهران توسط همسرش خفه شد و جان باخت.

شیوا علینقیان، مدرس سابق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی، وقوع این قتل را تایید کرده است.

تحقیقات درباره جزئیات و انگیزه این حادثه همچنان ادامه دارد.

