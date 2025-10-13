روزنامه کیهان نوشت: جریان غربگرای داخل ایران به نیابت از روابط عمومی ارتش اسرائیل دست از انتشار و توزیع تحلیلهای کممایه با هدف تحقیر جبهه مقاومت و زیر سؤال بردن عملیات «طوفانالاقصی» برنمیدارد.
تازهترین نمونه آن مربوط به سرمقاله یکی از روزنامههای صبح کشور[روزنامه جمهوری اسلامی] است که علیرغم نامش در مسیری خلاف جمهوری اسلامی گام برمیدارد.
این روزنامه مدعی شده است: «عملیات طوفانالاقصی یک اشتباه بود. ما از همان اولین لحظات دریافت خبر این عملیات بر این عقیده بودیم و اکنون که بیش از دو سال از انجام آن گذشته بر این باورمان راسختر شدهایم.» این روزنامه که ظاهراً حتی تاریخ شروع عملیات طوفانالاقصی را هم نمیداند و آن را ۱۵ شهریور ۱۴۰۲(!) اعلام کرده است؛ تمامی جنایات آمریکا و اسرائیل در منطقه طی دو سال اخیر را به حساب عملیات طوفانالاقصی گذاشته و همه را «از عوارض منفی عملیات طوفانالاقصی» دانسته است.
نویسنده حتی به خود زحمت نداده تا نگاهی گذرا به شرایط پیش از عملیات «طوفانالاقصی» بیندازد و مثلاً ببیند رژیم صهیونیستی یک سال پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ با خیال خام اینکه کار مقاومت فلسطین به پایان رسیده و اراضی اشغالی برای او امن شده است؛ اقدام به برگزاری رزمایش «ارابههای آتش» در قبرس کرد و در آن رزمایش نظامی جنگ با حزبالله لبنان و حمله به تأسیسات هستهای ایران را شبیهسازی کرد. در واقع حمله به لبنان و ایران بخش جداییناپذیری از برنامه رژیم صهیونیستی حتی پیش از عملیات طوفانالاقصی بود و اندیشکدههای وابسته به ارتش رژیم صهیونیسیتی مانند «مؤسسه دادو» نیز آشکار از این هدف سخن میگفتند. با این حساب مجاهدان فلسطینی با انجام عملیات «طوفانالاقصی» محاسبات رژیم صهیونیستی را به هم ریختند و با جانفشانی خود، بار دیگر ارتش رژیم صهیونیستی را در اراضی اشغالی درگیر کردند و قوای آن را تحلیل دادند.
این روزنامه که سرمقاله خام و نسنجیدهاش با استقبال رسانههای معاند خارج کشور و رسانههای عبری مواجه شده، ظاهراً حتی خبری از شرایط پس از عملیات طوفانالاقصی ندارد و یکبار هم اعتراف رسانهها و چهرههای صهیونیستی درباره موفقیت این عملیات به گوشش نخورده است.
جریان غربگرای داخلی و نشریات وابسته به آن در محتوای تولیدی خود قصد بازنمایی شکست از عملیات پیروزمندانه «طوفانالاقصی» برای افکار عمومی داخل ایران دارند. در حالی که میتوان اظهارنظرها و گزارشهای تحقیقی فراوانی از منابع اسرائیلی مشاهده کرد که در آن به شکست اسرائیل و پیروزی مقاومت فلسطین اصرار دارند؛ پادوهای اسرائیل در ایران سعی میکنند این شواهد را انکار کرده و به ایجاد تردید و شبهه در افکار عمومی بپردازند.