واشنگتنپست: همکاری محرمانه نظامی شش کشور عربی با اسرائیل به ویژه برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی -به گزارش روزنامه «واشنگتن پست» شش کشور عربی، با وجود حملات لفظی علیه اسرائیل به دلیل جنگ غزه، در پشت پرده با کمک ارتش آمریکا به همکاری با اسرائیل برای اهداف امنیتی در طول جنگ غزه و به ویژه در برابر جمهوری اسلامی ایران ادامه دادهاند.
- در این گزارش که با همکاری واشنگتنپست و همکاری کنسرسیوم بینالمللی روزنامهنگاران تحقیقی و بر اساس اسنادی درزیافته نوشته شده، آمده است، افسران ارشد اسرائیل و شش کشور عربی برای هماهنگی و برنامهریزی در راستای اهداف امنیتی مشترک، از سه سال پیش در چهار کشور بحرین، مصر، اردن و قطر دیدار کردهاند. برخی از نشستها در پایگاه العُدید در قطر و دیداری هم در پایگاه نظامی آمریکایی در ایالت کنتاکی برگزار شده است.
- این گزارش میگوید سنتکام جمهوری اسلامی را حامی اصلی گروههای مسلح فلسطینی میداند و با حمایت از همکاری اسرائیل و کشورهای عرب، برای تشکیل «ساختار امنیت منطقهای» تلاش کرده است.
