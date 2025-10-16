Thursday, Oct 16, 2025

صفحه نخست » افشاگری روزنامه جمهوری اسلامی از بررسی یک طرح

viber_image_2025-09-05_16-01-46-442.jpgمجلس در حال تصویب قانونی است که مرد خارجی با صیغه کردن زن ایرانی، تبعه ایران شود

منوتو - روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی افشا کرده که در مجلس شورای اسلامی طرحی در حال بررسی است که به مردان خارجی اجازه می‌دهد با صیغه کردن زنان ایرانی، تابعیت ایران را دریافت کنند.


به نوشته این روزنامه، دولت ابتدا لایحه‌ای ۱۱ ماده‌ای برای تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» به مجلس ارائه کرده بود، اما برخی نمایندگان آن را به طرحی ۷۰ ماده‌ای با تغییرات گسترده تبدیل کرده‌اند.
این طرح بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، در کمیسیون مشترک و بدون بررسی علنی در حال تصویب است؛ اقدامی که منتقدان آن را پنهان‌کاری می‌دانند.

بنا بر گزارش، در طرح جدید امتیازاتی برای اتباع خارجی در نظرگرفته شده از جمله کسب تابعیت با عقد موقت، مالکیت اموال غیرمنقول و پرداخت جرایم آنان از بیت‌المال؛ که به گفته کارشناسان، می‌تواند به نوعی کاپیتولاسیون مدرن برای خارجی‌ها در ایران تبدیل شود.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: قصه از این قرار است که دولت، قانونی را تحت عنوان «قانون ایجاد سازمان ملی مهاجرت» در قالب یک لایحه جهت ساماندهی موضوع مهاجرین به مجلس ارائه کرد ولی دست‌های خاصی در مجلس، آن لایحه 11 ماده‌ای دولت را به 70 ماده افزایش دادند که در واقع دیگر «لایحه» نیست، بلکه «طرح» این افراد می‌باشد.

اتفاق مهم و حائز اهمیتی که در این ماجرا روی داده اینست که قانونی که قرار است از هویت ملی مردم و کشور صیانت کند و تکلیف اتباع بیگانه را روشن نماید، به ذیل اصل 85 سپرده شده تا در کمیسیون‌ مشترک بررسی شده و بدون بحث در صحن علنی مجلس، در نهایت با پنهان‌کاری به تصویب برسد بدون آنکه نظرات مردم و کارشناسان در آن لحاظ شده باشد.

طُرفه آنکه سازمانی که قرار است از هویت ملی کشور صیانت کند و از مداخلات اتباع بیگانه جلوگیری نماید و مانع به خطر افتادن امنیت و سلامت کشور شود، اجازه می‌دهد اتباع بیگانه و غیرمجاز با عقد شرعی یا همان صیغه کردن زنان ایرانی، کسب تابعیت کرده و امکان استملاک اموال غیرمنقول به آنها داده شده و در صورت ارتکاب جرم و عدم امکان پرداخت جرائم حاصل از جرم و جنایت، از بیت‌المال مردم ایران به جای آنها پرداخت شود!

این قبیل تسهیلات ویژه که برای اتباع خارجی در این قانون در نظر گرفته شده، آنگونه است که برخی کارشناسان معتقدند این مصوبه، تأیید نوعی کاپیتولاسیون در مجلس برای اتباع خارجی است.

مطلب بعدی...
discoiran.jpg
اینجا جمهوری اسلامیست... همین!

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily16-2.jpg
روی تابوت ناصر تقوایی دقیقا" چه نوشته شده بود
goftar16.jpg
حضور علی دایی برای ضیافت روز ملی اسپانیا در اقامتگاه سفیر
daily16-1.jpg
درباره علی تقوایی تنها فرزند ناصر تقوایی و شهرنوش پارسی پور چه میدانیم
onenews11.jpg
زندگی کارگران در کره شمالی
oholic16.jpg
عجیب ترین دلایل طلاق بازیگرهای ایرانی
goftar1.jpg
مهناز افشار؛ از شهرت در سینما تا ماجرای ازدواج و جدایی
goftar15.jpg
سام اصغری با عکس‌های جدیدش در حمام سوژه فضای مجازی شد
one15.jpg
تصاویری از خالق درگذشته دایی جان ناپلئون

از سایت های دیگر

راه اندازی بیزنس و امور اقامتی در امارات متحد عربی
۱۰ کابوس مشترکی که اغلب انسان‌ها در خواب می‌بینند
غاری در کره ماه که انسان‌ها می توانند در آن ساکن شوند
کاریکاتور هفته: زن‌کشی دختر ۱۵ ساله بابلی

پر بیننده ترین ها



newso.jpg
۹ چیز که مانع ۹ چیز دیگر است
onb.jpg
فرح دیبا و چند عکس متفاوت به مناسبت زادروزش
goftar14-2.jpg
تولد دختر عباس عراقچی، دستمایه حاشیه سازی شد
daily14-1.jpg
دیدار آناهیتا همتی بازیگر سینما و همسرش با خانواده مهسا امینی
oholic19.jpg
«با این ترفندهای زناشویی، به پای هم پیر شوید»
gooyatv4-1.jpg
سال ۱۳۸۳ وقتی علی پروین حجاب داشت!

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy