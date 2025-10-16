Thursday, Oct 16, 2025

صفحه نخست » فیلم: زنانِ "ویترینی"؛ پروژه تبلیغاتی خامنه‌ای برای تحریف واقعیت جامعه

bagha.jpgدروغ، فریب و مهندسی ذهن مردم ابزار بقای یک دیکتاتور

کانال خبرچین - در نظام‌های دیکتاتوری، «حقیقت» دشمن اصلی است. دیکتاتور برای بقا، جامعه را به‌گونه‌ای طراحی می‌کند که هر فرد، به‌جای دیدن واقعیت، در قفس ذهنی‌ای زندگی کند که خود رژیم ساخته است. خـامنه‌ای سال‌هاست از ابزارهای روانی و اجتماعی برای کنترل مردم استفاده می‌کنند؛ از فقر تا فریب، از سرکوب تا نمایش آزادی

وقتی مردم را در فقر و بی‌عدالتی غرق می‌کنی، امیدشان را می‌گیری. آنگاه همان‌ها را با وعده، ترس یا احساس گناه، به خدمت خود درمی‌آوری. رژیم، با استفاده از زنان و دختران، سلول‌های تبلیغاتی و روانی می‌سازد؛ گروه‌هایی که در ظاهر آزاد، شاد یا مدرن نشان داده می‌شوند، اما در عمق، مأموریت دارند تصویر واقعی جامعه را تحریف کنند.

آنها کلونی‌های کوچک اما هدفمندی‌اند برای مشروع جلوه دادن فساد، تظاهر به تساهل، و عادی‌سازی نمایش آزادی دروغ

وقتی لازم باشد، با «گشت ارشاد» و خشونت از حجاب دفاع می‌کند؛ وقتی لازم بداند، همان حجاب را رها کرده و زنانی را به میدان می‌فرستد که نقش آزادی را بازی کنند. چون برای دیکتاتور، نه دین مهم است، نه آزادی، نه زن و نه مرد...

فقط «بقا»

:::

مطلب قبلی...
nytimes.jpg
گزارش خبرنگار نیویورک تایمز از دل تهران
مطلب بعدی...
shahriari.jpg
محمود شهریاری: صداوسیما در مقابل مردم ایستاده + واکنش اکبر گنجی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily16-2.jpg
روی تابوت ناصر تقوایی دقیقا" چه نوشته شده بود
goftar16.jpg
حضور علی دایی برای ضیافت روز ملی اسپانیا در اقامتگاه سفیر
daily16-1.jpg
درباره علی تقوایی تنها فرزند ناصر تقوایی و شهرنوش پارسی پور چه میدانیم
onenews11.jpg
زندگی کارگران در کره شمالی
oholic16.jpg
عجیب ترین دلایل طلاق بازیگرهای ایرانی
goftar1.jpg
مهناز افشار؛ از شهرت در سینما تا ماجرای ازدواج و جدایی
goftar15.jpg
سام اصغری با عکس‌های جدیدش در حمام سوژه فضای مجازی شد
one15.jpg
تصاویری از خالق درگذشته دایی جان ناپلئون

از سایت های دیگر

ترتیب تولد فرزندان چگونه شخصیت آنها را شکل می‌دهد
مهاجرت به کانادا از طريق سرمايه گذاری و خريد بيزنس
واکنش عصبی برد پیت به خواستگاری جعلی نسبت داده شده به او
مهمانی لاکچری سفارت جمهوری اسلامی، خبری از حجاب هم نبود

پر بیننده ترین ها



newso.jpg
۹ چیز که مانع ۹ چیز دیگر است
onb.jpg
فرح دیبا و چند عکس متفاوت به مناسبت زادروزش
goftar14-2.jpg
تولد دختر عباس عراقچی، دستمایه حاشیه سازی شد
daily14-1.jpg
دیدار آناهیتا همتی بازیگر سینما و همسرش با خانواده مهسا امینی
oholic19.jpg
«با این ترفندهای زناشویی، به پای هم پیر شوید»
gooyatv4-1.jpg
سال ۱۳۸۳ وقتی علی پروین حجاب داشت!

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy