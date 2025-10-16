دروغ، فریب و مهندسی ذهن مردم ابزار بقای یک دیکتاتور
کانال خبرچین - در نظامهای دیکتاتوری، «حقیقت» دشمن اصلی است. دیکتاتور برای بقا، جامعه را بهگونهای طراحی میکند که هر فرد، بهجای دیدن واقعیت، در قفس ذهنیای زندگی کند که خود رژیم ساخته است. خـامنهای سالهاست از ابزارهای روانی و اجتماعی برای کنترل مردم استفاده میکنند؛ از فقر تا فریب، از سرکوب تا نمایش آزادی
وقتی مردم را در فقر و بیعدالتی غرق میکنی، امیدشان را میگیری. آنگاه همانها را با وعده، ترس یا احساس گناه، به خدمت خود درمیآوری. رژیم، با استفاده از زنان و دختران، سلولهای تبلیغاتی و روانی میسازد؛ گروههایی که در ظاهر آزاد، شاد یا مدرن نشان داده میشوند، اما در عمق، مأموریت دارند تصویر واقعی جامعه را تحریف کنند.
ابزار بقای یک دیکتاتور
آنها کلونیهای کوچک اما هدفمندیاند برای مشروع جلوه دادن فساد، تظاهر به تساهل، و عادیسازی نمایش آزادی دروغ
وقتی لازم باشد، با «گشت ارشاد» و خشونت از حجاب دفاع میکند؛ وقتی لازم بداند، همان حجاب را رها کرده و زنانی را به میدان میفرستد که نقش آزادی را بازی کنند. چون برای دیکتاتور، نه دین مهم است، نه آزادی، نه زن و نه مرد...
فقط «بقا»
گزارش خبرنگار نیویورک تایمز از دل تهران