روح‌الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران از تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب» خبر داد و گفت: «با فعال‌سازی ۸۰ هزار نیروی آموزش‌دیده می‌توان تحولی بزرگ در استان ایجاد کرد. او اضافه کرد: «با تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب، کنش‌های دشمن رصد و تحلیل شده و راهکارهای فرهنگی، رسانه‌ای و قانونی طراحی و به نهادهای مربوطه ابلاغ می‌شود.»

کاری به ضرورت و یا بی فایدگی فعالیت این هشتاد هزار نفر ندارم.سوالم این نیست که این تعداد نیرو از کجا با چه مجوزی تامین می شوند.نمی خواهم بپرسم آیا استخدام اینها به تائید سازمان امور اداری و استخدامی رسیده است یا نه؟

سوالم دقیقا این است که وقتی آقای رئیس جمهور اعلام می کنند در تامین یک میلیارد دلار ماندیم!

بعد در هرمزگان فرمودند مردم در آموزش و پرورش فرزندان خود منتظر دولت نباشند دولت پولی ندارد!

حقوق این هشتاد هزار نفر در این وانفسای روزگار از کجا تامین می شود؟

اگر فرض کنیم هر کدام از اینها ماهانه بیست میلیون تومان حقوق بگیرند.

هشتاد هزار ضربدر بیست میلیون می شود هزار و ششصد میلیارد تومان و اگر این را به دوازده ضرب کنیم می شود نوزده هزار و دویست میلیارد تومان

سوال بعدی:دما اگر اینقدر پول داریم چرا نمی خواهیم و یا نمی توانیم اصل ۳۰ قانون اساسی یعنی آموزش و پرورش رایگان را اجرا کنیم؟

سوال آخر:

اگر اینقدر پول داریم چرا آقای رئیس جمهور دستور می دهند ماهانه پنج ملیون تومان از حقوقش را کسر و به پویش" بساز مدرسه" بدهند؟

جواد لطف الله پور - تبریز

از کانال قلم بیداری

