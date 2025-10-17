Friday, Oct 17, 2025

صفحه نخست » یک سوال داشتم؟

yeksoal.jpgروح‌الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران از تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب» خبر داد و گفت: «با فعال‌سازی ۸۰ هزار نیروی آموزش‌دیده می‌توان تحولی بزرگ در استان ایجاد کرد. او اضافه کرد: «با تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب، کنش‌های دشمن رصد و تحلیل شده و راهکارهای فرهنگی، رسانه‌ای و قانونی طراحی و به نهادهای مربوطه ابلاغ می‌شود.»

:::

کاری به ضرورت و یا بی فایدگی فعالیت این هشتاد هزار نفر ندارم.سوالم این نیست که این تعداد نیرو از کجا با چه مجوزی تامین می شوند.نمی خواهم بپرسم آیا استخدام اینها به تائید سازمان امور اداری و استخدامی رسیده است یا نه؟

سوالم دقیقا این است که وقتی آقای رئیس جمهور اعلام می کنند در تامین یک میلیارد دلار ماندیم!

بعد در هرمزگان فرمودند مردم در آموزش و پرورش فرزندان خود منتظر دولت نباشند دولت پولی ندارد!

حقوق این هشتاد هزار نفر در این وانفسای روزگار از کجا تامین می شود؟

اگر فرض کنیم هر کدام از اینها ماهانه بیست میلیون تومان حقوق بگیرند.

هشتاد هزار ضربدر بیست میلیون می شود هزار و ششصد میلیارد تومان و اگر این را به دوازده ضرب کنیم می شود نوزده هزار و دویست میلیارد تومان

سوال بعدی:دما اگر اینقدر پول داریم چرا نمی خواهیم و یا نمی توانیم اصل ۳۰ قانون اساسی یعنی آموزش و پرورش رایگان را اجرا کنیم؟

سوال آخر:

اگر اینقدر پول داریم چرا آقای رئیس جمهور دستور می دهند ماهانه پنج ملیون تومان از حقوقش را کسر و به پویش" بساز مدرسه" بدهند؟

جواد لطف الله پور - تبریز

از کانال قلم بیداری

:::

مطلب قبلی...
boos.jpg
احضار یک کارفرما به‌دلیل بوسیدن دست یک کارگر زن
مطلب بعدی...
arnz.jpg
غایبانِ شرم‌الشیخ و واقعیتِ ایدئولوژیکِ جمهوری اسلامی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar17.jpg
تصاویر متفاوتی که ریحانه پارسا منتشر کرد
daily16-2.jpg
روی تابوت ناصر تقوایی دقیقا" چه نوشته شده بود
one17.jpg
چهره‌های سیاسی، ورزشی و هنری در مراسم ختم مادر مداح شناخته شده
oholic17.jpg
سوپراستاری که خوشگذرانی او را نابود کرد
daily17.jpg
شهرنوش پارسی پور همسر اول ناصر تقوایی
goftar23-2.jpg
تازه ترین تصاویر سید کریم و شهناز تهرانی در لندن
goftar16.jpg
حضور علی دایی برای ضیافت روز ملی اسپانیا در اقامتگاه سفیر
daily16-1.jpg
درباره علی تقوایی تنها فرزند ناصر تقوایی و شهرنوش پارسی پور چه میدانیم

از سایت های دیگر

کاهش ۱۶ درصدی ابتلا به سرطان با این ۷ گام
پیری (واقعیت تلخ زندگی) یک بیماری قابل علاج است
پیری (واقعیت تلخ زندگی) یک بیماری قابل علاج است
غاری در کره ماه که انسان‌ها می توانند در آن ساکن شوند

پر بیننده ترین ها



oholic23-1.jpg
احمقانه‌ترین دلیل‌های دنیا برای طلاق
one16.jpg
عزیزالسلطان ملیجک محبوب ناصرالدین شاه
daily6-1.jpg
«سکسی‌ترین» ستاره سینمای نوین پیش از انقلاب، که در انزوا
goftar15-1.jpg
تصاویری از مونا مهرجویی دختر زنده یاد داریوش مهرجویی
newso.jpg
۹ چیز که مانع ۹ چیز دیگر است
onb.jpg
فرح دیبا و چند عکس متفاوت به مناسبت زادروزش

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy