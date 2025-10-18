ایران وایر - رسانههای داخلی اعلام کردند که یک طلبه و «فعال فرهنگی» در جنوب تهران هدف حمله با سلاح سرد قرار گرفت و بهشدت زخمی شد. پلیس پایتخت اعلام کرده است که ضارب در مدت کوتاهی شناسایی و بازداشت شده است.
#فوری🔴-- پــونــه نـیــوز (@pou_faattaahi) October 18, 2025
📍تهران _امامزاده یحیی
فیلم حمله یک فرد به آخوند مزدور «مهدوی دانا»
دزد صندوقات صدقات و امامزاده ها و جمکران ، استادَک حوزه علمیه#مهدوی_دانا#احسان_فریدی pic.twitter.com/NJ2nAYPmUg
بر اساس اطلاعیه پلیس، حوالی ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۲۳مهر۱۴۰۴، ماموران پس از تماس با مرکز فوریتهای ۱۱۰ به محل حادثه اعزام شدند. فرد مجروح، «مهدوی دانا» متولی امامزاده یحیی، از ناحیه گردن مورد اصابت چاقو قرار گرفت و بلافاصله توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شد. او هماکنون در بخش مراقبتهای ویژه بستری است.
برخی رسانهها این روحانی را از چهرههای نزدیک به جریانهای تندرو معرفی کردهاند. انگیزه ضارب هنوز به طور رسمی اعلام نشده و پلیس گفته تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
ویدیوی لحظه وقوع حمله یک روز پس از حادثه در شبکههای اجتماعی منتشر شد و بازتاب گستردهای به همراه داشت.
