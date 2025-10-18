Saturday, Oct 18, 2025

صفحه نخست » نشانه‌های بحران؛ حکومت در حال فراهم کردن بستر ناآرامی‌های سراسری است

kp.jpgایران در آستانه بازگشت به بحران؟

یدالله کریمی پور

به‌رغم پهن بودن بسترهای نارضایتی و تجربه اعتراضات بزرگ سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، هنوز اعتراضی فراگیر ملی علیه حاکمیت شکل نگرفته است.

جنبش سبز، اعتراضات بنزینی و خیزش «زن، زندگی، آزادی» هر یک گسترده و تکان‌دهنده بودند، ولی نتوانستند درصد بالا و تعیین کننده ای از مردم را در مدتی طولانی‌ به خیابان ها کشانده و نگاه دارند.

ولی اکنون، نشانه‌هایی دیده می‌شود که خود حکومت - آگاهانه یا از سر خطای محاسبه - در حال فراهم‌ کردن بستر یک ناآرامی سراسری است.

دبیر ستاد امر به معروف تهران به‌تازگی از تشکیل اتاق وضعیت حجاب، سازماندهی بیش از ۸۰ هزار مأمور اجرایی و ۴ هزار ضابط قضایی برای اجرای طرح تازه کنترل حجاب و عفاف خبر داده است. همزمان، امامان نماز جمعه در سراسر کشور بر «پاسداری از حجاب» متمرکز شده‌اند.

این تحرک تازه، بازگشت به سیاستی است که پس از اعتراضات ۱۴۰۱ عملاً متوقف شده بود. ولی این‌بار هدف صرفاً پوشش زنان نیست، بلکه آزمونی برای بازسازی اقتدار سیاسی و نمایش توان اعمال کنترل در جامعه‌ای است که اعتمادش به حاکمیت در شیب فرسایشی قرار گرفته است.

در محاسبه رسمی، حجاب یک نقطه کنترل نمادین است؛ حوزه‌ای اعتقادی، قابل نظارت و شاخصی برای سنجش میزان وفاداری و تبعیت اجتماعی. با این حال، تجربه سال‌های اخیر نشان داده که کمتر موضوعی چون حجاب توان تحریک خشم عمومی را دارد. از نسل Z تا طبقه متوسط شهری؛ بازگشت به سخت‌گیری می‌تواند جرقه خشم فروخورده‌ای باشد که در ابتدا در فضای دیجیتال، ولی به‌سرعت در خیابان‌ها بازتاب می یابد.

گزارش‌های پژوهشگاه فرهنگ و افکار عمومی در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد بیش از ۷۰٪ زنان شهری خواستار «اختیار در نوع پوشش» هستند. این در حالی است که در دیگر کشورهای مسلمان، از عربستان تا اندونزی، سیاست رسمی در جهت کاهش نظارت بر پوشش و افزایش حضور زنان در اجتماع و اقتصاد حرکت می‌کند. در چنین مقایسه‌ای، ایران در حال حرکت معکوس در مسیر منطقه‌ای و جهانی است.

در این میان، چند پرسش اساسی قد علم می‌کند:

۱. آیا جامعه امروز، همان جامعه پیش از ۱۴۰۱ است و بدون هزینه‌گیری، به وضعیت پیشین بازخواهد گشت؟

۲. آیا چنین سیاستی ثبات‌زا است یا تنها نافرمانی مدنی و خشم پنهان را ژرف‌تر می‌کند؟

۳️. آیا بازگشت به نقطه صفر، نشانه اقتدار است یا اعتراف به ناتوانی نرم در نفوذ باورها؟

۴️.و در نهایت: آیا در صورت تداوم سخت‌گیری، نطفه اعتراض ملی در بطن همین سیاست‌های نمادین ریخته نخواهد شد؟


عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily.jpg
بستری شدن نماد سکس سینمای فرانسه در بیمارستان
goftar18.jpg
مدل ایرانی مهمان فشن شو ویکتوریا سیکرت
goftar18-1.jpg
فروش لباس معروف ابریشم فرح پهلوی برای ۸۸۰۰ دلار در آلمان؟
one17.jpg
چند عکس زیرخاکی از دوران جوانی محمود احمدی نژاد
daily19-1.jpg
لیلا بهاران بازیگر فیلم "آرامش در حضور دیگران" ناصر تقوایی
goftar17.jpg
تصاویر متفاوتی که ریحانه پارسا منتشر کرد
daily17.jpg
شهرنوش پارسی پور همسر اول ناصر تقوایی
one17.jpg
چهره‌های سیاسی، ورزشی و هنری در مراسم ختم مادر مداح شناخته شده

از سایت های دیگر

کودتای نرم جمهوری اسلامی۲؛ تلاشی برای بقای نظام در پوستینی نو
کاریکاتور هفته: یک عاشقانه ایرانی
شهرت جهانی یک خروس فوتبال‌دوست
کدام نوشیدنی از ایست قلبی جلوگیری می‌کند

پر بیننده ترین ها



gtv.jpg
اسرار ژنتیکی پنج هزار سال اخیر مردم ایران برملا شد
one20-1.jpg
اتریشی های مشهوری که کشورشان را ترک کردند
daily16.jpg
شایعاتی درباره پدر و پسر بودن جاستین ترودو و فیدل کاسترو
goftar16-1.jpg
هانی رامبد مربی ایرانی الاصل هادی چوپان و قهرمانان مستر المپیا کیست؟
one16.jpg
عزیزالسلطان ملیجک محبوب ناصرالدین شاه
daily6-1.jpg
«سکسی‌ترین» ستاره سینمای نوین پیش از انقلاب، که در انزوا

Copyright© 1998 - 2025 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie Policy