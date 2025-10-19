ماجراهای جنجالی وزیر راه

عطا محامد - ایران وایر

روز ۲۳ مهر، خبری در مورد فرودگاه اردبیل، جنجالی تازه در سیاست ایران برپا کرد. رسانه‌های اصول‌گرا مدعی شدند که «فرزانه صادق مالواجرد»، وزیر راه و شهرسازی، هنگام عبور از گیت بازرسی فرودگاه اردبیل از تحویل کیفش خودداری کرده و در واکنش به تذکر ماموران گفته است: «درِ این فرودگاه را گِل می‌گیرم». ساعاتی بعد مدیر فرودگاه برکنار شد و این اتفاق، به‌سرعت از سطح یک درگیری اداری به موضوعی سیاسی در سطح ملی تبدیل شد. وزارت راه موضوع تغییر مدیر را یک اتفاق ساده اداری می‌داند، اما مخالفان از «رفتار مغرورانه وزیر» می‌گویند و برای استیضاح او آماده می‌شوند.

فرزانه صادق در ماه‌های گذشته در کانون چند پرونده جنجالی قرارگرفته است؛ از سفر خانوادگی به کیش تا حواشی مربوط به عملکرد وزارتخانه در بخش مسکن. حالا ماجرای اردبیل نیز به این فهرست اضافه‌شده و موقعیت او را بیش‌ازپیش شکننده کرده است. برخی ناظران می‌گویند اتفاق اخیر بیش از آنکه درباره تخلفی اداری باشد، نشانه‌ای از رویارویی سیاسی گسترده‌تر میان دولت «مسعود پزشکیان» و مخالفانش در مجلس است. از «کیش‌گیت» تا «اردبیل‌گیت»، هر دو ماجرا به یک پرسش مشترک بازمی‌گردند: چرا وزیر راه و شهرسازی، به‌عنوان تنها زن کابینه، به هدف اصلی نزاع سیاسی جدید بدل شده است؟

در اردبیل چه گذشته است؟

ماجرای فرودگاه اردبیل، با گزارش خبرگزاری «فارس» در شامگاه چهارشنبه ۲۳ مهر جنجالی شد؛ گزارش مدعی شده بود که وزیر راه، هنگام عبور از گیت بازرسی فرودگاه اردبیل از تحویل کیف خود برای بازرسی خودداری کرده و با عصبانیت گفته است: «درِ این فرودگاه را گِل می‌گیرم». فارس این موضوع را به نقل از «یکی از شاهدان این ماجرا» نوشته است و مدعی شده این درگیری به برکناری «محمد قصابی»، مدیرکل فرودگاه اردبیل، انجامیده است.

فرزانه صادق، وزیر راه جمهوری اسلامی، پس از بازگشت از جمهوری آذربایجان، در فرودگاه اردبیل با مامور بازرسی درگیر شد و با عصبانیت فرودگاه را ترک کرد. ساعاتی بعد، حکم عزل فوری مدیرکل فرودگاه‌های اردبیل صادر شد.



گفت‌وگو با امیر مقدم، تحلیل‌گر مسائل ایران pic.twitter.com/EMGijoK71l -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) October 17, 2025

انتشار این روایت در رسانه‌ای اصولگرا باعث شد تا ماجرا در زمانی کوتاه در فضای مجازی پخش شود؛ کاربران اصولگرا، به‌سرعت به فرزانه صادق حمله کرده و از او به‌عنوان «نماد نخوت مدیران زن کابینه» یادکردند و خواستار برخورد فوری با او شدند. عده‌ای پرسیدند که آیا او با کیف خود «قاچاق» انجام می‌داده است؟ برخی نوشتند او «یکی از بی‌عرضه‌ترین وزرای تاریخه! دلیل محکمی برای اینکه بفهمند، به خاطر زن بودن و بالا بردن تعداد زنان کابینه، نباید به هر کس و ناکسی پست داد؛ اونهم یه پست زیرساختی مهم.»

اما به نظر می‌رسد که ماجرا ابعاد دیگری نیز دارد؛ چرا که هم‌زمان با تغییر مدیر فرودگاه، صداوسیما اعلام کرد رسانه‌های بیگانه برای حاشیه‌سازی، موضوع عزل مدیرکل فرودگاه اردبیل را مطرح کرده‌اند تا خبر «تدوین نقشه راه ترانزیت ۱۵ میلیون تن کالا بین ایران، آذربایجان و روسیه» تحت‌الشعاع قرار دهند. از سوی دیگر روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد تغییر مدیر صرفا «در چارچوب ارزیابی‌های سالانه» و «بر اساس ملاحظات مدیریتی معمول» بوده است و «شایعات درباره تغییر مدیر فرودگاه اردبیل تکذیب» کرد. در این بیانیه، رسانه‌هایی که خبر اولیه را منتشر کرده بودند، متهم به هم‌نوایی «با رسانه‌های معاند صهیونیستی» شدند.

در همین فضا، رسانه‌های میانه‌روتری مانند «رویداد۲۴» تلاش کردند روایت‌ها را کنار هم بگذارند و از آن نتیجه بگیرند آنچه اتفاق می‌افتد یک بازی جناحی است. آن‌ها نوشتند که ماجرا هم‌زمان با زمزمه‌های استیضاح وزیر در مجلس رخ‌داده و از همین رو «بوی سیاست» از این نوع خبرها به مشام می‌رسد. سیاسی بودن این موضوع با پویشی که خبرگزاری فارس به نام «مطالبه عزل وزیر راه فرزانه صادق» به راه انداخت بیشتر مشخص شد.