واکنش‌ شمخانی به حواشی ویدیوی جنجالی عروسی دخترش



فارس - علی شمخانی، دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی ایران، در حاشیه مراسم ختم سردار افشار، در واکنش به حواشی ایجادشده درباره ویدئوی جنجالی مراسم عروسی دخترش گفت: «پاسخم به حواشی اخیر همان محتوای قبل است؛ حرام‌زاده‌ها، من هنوز زنده‌ام»



این اظهارات در واکنش به گزارش‌هایی بود که روز گذشته در برخی رسانه‌ها منتشر شد. در این گزارش‌ها ادعا شده بود که ویدیوی خصوصی مراسم عروسی خانوادۀ شمخانی، نخستین‌بار از سوی برخی حساب‌های کاربری مرتبط با اسرائیل منتشر شده است اما پیگیری خبرنگار فارس از منابع امنیتی نشان می‌دهد این ویدیو اولین‌بار توسط یک اکانت مرتبط با جریان سلطنت‌طلب در اختیار عموم قرار گرفته است.





گرچه این مراسم چند سال پیش برگزار شده، اما انتشار آن در روزهای اخیر واکنش‌های منفی زیادی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است.

س از انتشار این تصاویر، برخی کاربران به آن‌چه «تجمل‌گرایی» در عروسی دختر شمخانی خوانده‌اند، انتقاد کردند. ضرغامی، وزیر پیشین میراث فرهنگی در واکنش به این موضوع نوشت: «مجلس خصوصی و کاملاً زنانه است؛ پدر عروس، بر اساس آیین عشیره‌ای خود، درحالی‌که سرش را پایین انداخته، دست دخترش را در دست داماد می‌گذارد.