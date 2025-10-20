ذوق کردن خامنه ای از اجرای ورزش باستانی در دفترش
ویدیوی منتشرشده از علی خامنهای او را در حال تماشای کودکان باستانیکار نشان میدهد. رهبر جمهوری اسلامی دوشنبه ۲۸ مهر گفت که جوانان ورزشکار میتوانند «چشمهای جهان را متوجه فضای روشن ایران کنند.»
