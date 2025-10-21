مهرزاد بروجردی از "ترور" پدرش به دست علی شمخانی در سال ۵۷ خبر داد

رادیو فردا - مهرزاد بروجردی،‌ تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاهِ ساکن آمریکا، علی شمخانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی را به «ترور» پدرش در اهواز در سال ۱۳۵۷ متهم کرد.



🔸آقای بروجردی در پستی در شبکهٔ اجتماعی فیس‌بوک، با عنوان «قاتلی که عروسی دخترش مردم را به خشم آورد»، خطاب به دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران نوشت: «شما همان کسی هستید که در ۲ دی ۱۳۵۷ در اهواز، همراه شریک جرم‌تان محسن رضایی، پدر من، ملک‌محمد بروجردی، را ترور کردید».



🔸این نویسنده و پژوهشگر علوم سیاسی اشاره‌ای به جزئیات اتفاقی که به آن اشاره شده، نکرده است.



🔸در اسنادی که پس از انقلاب از مکاتبات سازمان امنیت حکومت پیشین ایران، ساواک، منتشر شده از ملک‌محمد بروجردی به عنوان رئیس بهره‌برداری‌های شرکت «نفت شرق اهواز» نام برده شده که با انجام اعتصاب‌های آن زمان در صنعت نفت ایران مخالفت کرده بود.



🔸او با این حال اضافه کرده که شمخانی بعد از آن «ترور و جنایت‌های دیگر»، که به نوشتۀ بروجردی در «۲۳ سالگی» این مقام فعلی صورت گرفت، «پله‌های قدرت را یکی‌یکی بالا رفت»، اما در حافظهٔ تاریخ «فقط با یک کلمۀ قاتل» شناخته می‌شود.



🔸مهرزاد بروجردی خطاب به شمخانی اضافه کرده که پس از انتشار ویدئوی جنجالی عروسی، «مردم شما را همان‌طور می‌بینند که هستید. کسی که سال‌ها به نام انقلاب و دین، مردم را به قناعت و تحمل سختی‌ها دعوت کرد، اما خودش در پنت هاوس زندگی کرد، برای دخترش عروسی میلیاردی گرفت و پسرانش با فساد و قاچاق نفت نام‌شان در فهرست تحریم‌ها افتاد».



نوشته کامل مهرزاد بروجردی:

قاتلی که عروسی دخترش مردم را به خشم آورد



آقای شمخانی،



ویدیوی عروسی دخترتان را دیدم. برای من مهم نیست چه کسی آن را منتشر کرده و با چه نیتی. آنچه آشکار است، یک عروسی پر زرق‌وبرق در هتلی گران‌قیمت است؛ جایی که نه نشانی از سادگی دیده می‌شود، نه از آن «ارزش‌ها»یی که شما سال‌ها از پشت تریبون‌ها مردم را به آن دعوت می‌کردید.



با دخترتان کاری ندارم، او حق دارد هرطور که می‌خواهد جشن بگیرد. سخن من با شماست.