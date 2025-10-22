ایران اینترنشنال - مصطفی آل‌احمد، نویسنده و فیلمساز ایرانی در پستی در صفحه اینستاگرام خود به سوابق شمخانی در سرکوب خونین اعتراضات دی ماه ۹۶، مرداد ۹۷، آبان ۹۸، اعتراضات متروپل و خیزش شهریور ۱۴۰۱ در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد.

او در همین زمینه گفت: «تا آن جا که من تحقیق کردم با دستور شورای عالی امنیت ملی در زمان دبیری شمخانی در تیرماه ۱۴۰۱ بود که من و محمد رسول‌اف (کارگردان مطرح سینمای ایران) دستگیر شدیم؛ آن هم به‌خاطر بیانیه‌ای که در حمایت از مردم آبادان و در انزجار از حادثه متروپل بود.»

این هنرمند معترض افزود بعدا معلوم شد که موعود شمخانی، برادرزاده علی شمخانی، با شرکت حسین عبدالباقی که ساختمان متروپل را ساخته، در ارتباط بوده است.

آل‌احمد نوشت: «موعود شمخانی ۲۷ ساله، متهم فسادهای مختلف در منطقه اروند بوده و خب ما درباره چیزی نظر داده بودیم که برای حضرات گران بود.»

گروهی از تحلیل‌گران معتقدند شمخانی به‌عنوان یکی از چهره‌های بسیار نزدیک به خامنه‌ای و از اعضای اصلی حلقه نزدیک به او، از مخمصه‌ و شایعات دیگری که متوجه فساد اقتصادی مربوط به او و خانواده‌اش بوده، گذر کرده و بیرون راندن او از حلقه حاکمیت با انتشار این ویدیو و افشاگری‌های موجود - هر چند بسیار بر افکار عمومی تاثیرگذار است - کار ساده‌ای نیست.

یک روزنامه‌نگار ساکن ایران که نخواست نامش فاش شود به ایران‌اینترنشنال گفت شمخانی به عنوان کسی که نام خود و فرزندانش در پرونده‌های قاچاق نفت، اسلحه و کشتی‌رانی به شکل جدی وجود دارد و از تحریم‌ها سود سرشار برده و به عنوان یکی از عوامل اصلی وضع نابسامان سیاسی و اقتصادی موجود کشور، باید پاسخگوی عملکردش باشد.

نوشته کامل مصطفی آل‌احمد در اینستاگرام:

اعتراف به جدایی از مردم ایران



علی شمخانی پس از حمله اسرائیل به نهادها و سرداران جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای با صدا و سیمای جمهوری اسلامی آشفته ظاهر شده و می‌گوید:

"اجازه ندهیم اختلافی هر چند کوچک به هر دلیل ما بین ما و ایرانیان ایجاد شود."



باید پرسید در شرایط جنگی که حتما او خیلی هم متمرکز نیست، چگونه ذهن ناخودآگاه او سمت نظام و خودش را از ایرانیان جدا کرده و می‌گوید نباید میان ما و ایرانیان اختلاف ایجاد شود؟

این‌ها موارد ساده‌ای نیست، مگر مثلا هیچ یک ما مردم ایران، جایی در لحظه‌ای خود را از ایرانیان جدا کرده‌ایم؟

مگر تا کنون از دولت‌مردان کشورهای دیگر چنین عباراتی که خود را از مردم خود، منفک بدانند شنیده‌ایم؟



علی شمخانی از ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ تا اول خرداد ۱۴۰۲ به هنگام ریاست جمهوری حسن روحانی و ابراهیم رئیسی دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است.

کافیست مروری بر نقش نیروهای امنیتی این دوران داشته باشیم که مهمترین آن‌ها حوادثی چون اعتراضات دیماه ۹۶ ، مرداد ۹۷، آبان ۹۸ ، اعتراضات متروپل و شهریور ۱۴۰۱ است.

در زمان دبیری او در شورای امنیت ملی هر کس اعتراضی کرد بیشتر از همیشه به اتهامات امنیتی محکوم شد.

تا آن جا که من تحقیق کردم با دستور شورای عالی امنیت ملی در زمان دبیری شمخانی در تیرماه ۱۴۰۱ بود که من و محمد رسول‌اف دستگیر شدیم، آن هم به خاطر بیانیه‌ای که در حمایت از مردم آبادان و در انزجار از حادثه متروپل بود. همان موقع که شورای امنیت ملی دستور دستگیری ما را داده بود، شمخانی دو معاون داشت که هر دو بعدا به اتهام جاسوسی برای بریتانیا تحت تعقیب قرار گرفتند. بعدا معلوم شد موعود شمخانی، بردارزاده علی شمخانی با شرکت حسین عبدالباقی که متروپل را ساخته در ارتباط بوده است. موعود شمخانی ۲۷ ساله متهم فسادهای مختلف در منطقه اروند بوده و خب ما درباره چیزی نظر داده بودیم که برای حضرات گران بود.

علی شمخانی عضو هیئت مدیره منطقه آزاد اروند بود که برادرزاده خود موعود شمخانی را نماینده خود در منطقه آزاد قرار می‌دهد. فرد دیگری که پروژه‌های آبادان و خرمشهر به او واگذار می‌شد، ناجی شمخانی پسر عموی علی شمخانی بود. برادر دیگر شمخانی عبدالعظیم شمخانی در ۲۵ سالگی با مدرک دیپلم مدیر زیباسازی اهواز می‌شود. داستان شمخانی‌ها و فساد گسترده‌ی آن‌ها ادامه دارد، پسران شمخانی ...

