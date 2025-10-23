Thursday, Oct 23, 2025

بابک زنجانی؛ مردی که به «افساد فی‌الارض» محکوم شد و حکم اعدام هم گرفت، او امروز در شبکه اکس جمهوری اسلامی را مسخره کرد:

- خدا را شکر چند تصمیم اقتصادی مهم گرفته شده است

- چهار صفر از پول ملی حذف خواهند کرد تا تورم کوچک به‌نظر برسد!

‏- «ریال» را «قران» خواهند کرد تا مردم حس آرامش پیدا کنند!

‏- نام «بانک آینده» را «ملی» می‌گذارند تا ناترازی‌اش هم ملی شود!

- پیشنهادم این است که برای هوای اهواز هم یک صفر از ۵۰ درجه حذف کنند تا آب‌وهوای عالی و دلپذیری برای هم‌وطنان ایجاد شود!"

babakztweet.jpg

کسانی که سقوط را نمی‌بینند، زیر آوار می‌میرند
صحبتهای احمد ایراندوست در رابطه با پرونده پژمان جمشیدی

