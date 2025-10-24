توانا - دکتر حاتم قادری در این ویدیو، با لحنی طعنهآمیز میگوید «جیب آخوندها» آنقدر بزرگ است که همهچیز را در خود جای میدهد؛ از خدا و پیامبر و امام گرفته تا ایران، ثروت ملی و محیط زیست. او تأکید میکند مردم نباید اسیر ترس شوند یا دل به صندوق رأی ببندند، زیرا امنیتی در کار نیست و حکومت مدام با ترساندن مردم از «سوریه شدن» مانع حرکت آنان میشود. قادری یادآور میشود ایران از نظر جمعیت، سواد و موقعیت فرهنگی از بسیاری کشورهای منطقه جلوتر است و توان ساخت وحدت اجتماعی را دارد تا گرفتار جنگ داخلی نشود.
بهگفته او، حاکمیت با سرکوب اقوام، زنان، دانشجویان و جوانان، جامعه را به سمتی میبرد که هر کس به فکر فرار فردی باشد، اما نباید ترسید زیرا در غیر این صورت هیچ آیندهای وجود نخواهد داشت. او تأکید میکند تغییر افراد در رأس حکومت (خامنهای برود، مجتبی بیاید، حسن برود، حسین بیاید) چیزی را حل نمیکند و مردم باید به «کامبخشی حاکمیت» پایان دهند. قادری در انتقاد از سطح پایین نمایندگان مجلس حتی به غلطهای املایی آنان اشاره میکند و با استناد به شعری از اخوان ثالث میگوید: «سنگها بسته، سگها باز»، و مردم بهخاطر ترس، سنگهایشان را زمین میگذارند تا پارس کمتری بشنوند. او راهحل را عبور از ترس و مطالبه تغییر واقعی میداند.
حاتم قادری: جیب آخوندها همهچیز را میبلعد؛ مردم باید از ترس رها شوند-- توانا Tavaana (@Tavaana) October 24, 2025
